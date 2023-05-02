【通脹時代】兗礦逾270億人幣收購 兩礦業項目各51%股權

煤炭股兗礦能源(01171) 宣布，分別向兩個賣方以189.3億元人民幣收購售魯西礦業合計51%股權，及以81.1億元人幣收購新疆能化51%股權，合共作價逾270億元人民幣。完成交易後，魯西礦業和新疆能化將成為兗礦的非全資附屬公司。由於集團控股股東山東能源同時直接全資擁有各其他該等賣方，間接全資擁有魯西礦業以及直接及間接全資擁有新疆能化，因此，上述收購事項亦構成公司的關連交易。

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兗礦表示，2020年7月山東能源重組後，山東能源下屬魯西南、新疆、陝甘、內蒙四大區域的存量煤炭及煤化工業務與公司主業存在一定程度的同業競爭。通過收購事項進行分區域、分批次的資產注入，有利於減少公司與山東能源之間的同業競爭，促進規範運營。 收購事項所涉及資產均為山東能源下屬優質資產。收購事項完成後，公司的盈利能力將得到顯著增強，有利於進一步提升股東長期回報。

集團又指出，收購事項是落實公司發展戰略的重要舉措。通過對山東能源優質煤炭資源的整合，有利於進一步增厚公司的煤炭資源儲備，做大做強礦業版塊，增強核心競爭力。 除煤炭生產業務外，目標集團亦從事部分煤化工、煤炭洗選與銷售、煤炭運輸與倉儲、礦用設備及配件製造等煤炭產業鏈上下游業務。收購事項有利於公司圍繞煤炭主業，進一步優化產業佈局，發揮協同效應，分散經營風險，增強抗風險能力。

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