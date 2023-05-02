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【美股業績】輝瑞首季業績超預期　經調整每股盈利跌24%至1.23美元　維持全年指引不變

股市 19:40 2023/05/02

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輝瑞首季業績超預期　經調整每股盈利跌24%至1.23美元　維持全年指引不變

輝瑞（Pfizer，美：PFE）首季業績超預期，經調整每股盈利為1.23美元，按年跌24%，高於市場預期的0.97美元。營收按年跌29%至182.8億美元，高於市場預期的166億美元，其中， 來自「復必泰」及新冠口服藥Paxlovid的營收為約71億美元。

輝瑞表示，已開始執行並嚴格規劃數量空前的新產品發布，其中大部分預計將在今年下半年推出。

輝瑞3月宣布擬以每股229美元現金併購癌症藥物商Seagen（美：SGEN）。集團表示，相信併購有助加快於癌症藥物方面出現突破，以及向環球患者介紹新的解決方案，料交易將於今年底或明年初完成。不過，腫瘤學仍會是輝瑞的核心治療範疇。

輝瑞維持今年業績指引，預期全年營收介乎670億至710億美元，按年跌29%至33%，若不計新冠疫情的產品，經營增長率為7%至9%，預期復必泰及Paxlovid的全年收入約為135億及80億美元，分別按年跌64%及58%。經調整每股盈利為3.25至3.45美元，按年跌48%至51%。

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編輯：袁諾曦

美股 輝瑞（Pfizer，美：PFE）
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