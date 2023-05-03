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【職場趣聞】返工期間肚痛 老闆親切問候 網民話無見過?

理財智慧 18:27 2023/05/03

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員工與老闆的關係可以影響一間公司的營運及成功。一個懂得關心下屬的老闆更能夠在這個難以請人的時代留下員工?最近有位網友表示自己在工作期間肚痛，因而向老闆表示需要看醫生。怎料這時候老闆立刻從自己座位跑到自己的座位，問候事主，這件事讓事主感到很感動。

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有網民表示這世界根本沒有這樣好的老闆，其實對方只是過來看看你是否假扮的，亦有人表示老闆的行動很窩心。其實接收何種信息全憑個人的感受。在工作期間遇上問題或身體有不適的情況，老闆能夠體諒及理解，相信對於員工而言亦會心存感激。

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撰文 : 陳玉蓮

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