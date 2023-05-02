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【新航空公司】沙特加入戰局、「中東三寶」變四寶　卡塔爾航空稱無意減價應戰

Hot Talk 19:17 2023/05/02

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沙特加入戰局、「中東三寶」變四寶　卡塔爾航空稱無意減價應戰

沙特阿拉伯3月正式宣布成立「利雅得航空（ Riyadh Air）」，目標長遠成為中東地區營業額最高的航空公司，直接挑戰俗稱「中東三寶」的卡塔爾航空、阿聯酋航空和阿提哈德航空。卡塔爾航空行政總裁Akbar Al Baker出席展覽時稱，歡迎新航空公司加入，但強調無意以低票價與之競爭。

沙特阿拉伯原先已有另一國家航空公司—沙特阿拉伯航空（Saudia），以當地第二大城市吉達機場為樞紐。新成立的利雅得航空將以首都利雅得為基地。當地政府於3月宣布已訂購39架波音787-9，另有33架選購權，目標在2030年服務全球100個目的地。

卡塔爾航空Al Baker稱，面對競爭多年，若果消費者想因為有新航空公司加入而想票價更便宜，「這至少不會在卡塔爾航空找到」。

卡塔爾航空業績已擺脫疫情影響，在2021/22年度創下盈利15.4億美元的歷史最佳紀錄。Al Baker相信，今年將會是另一個「好年」，尤其對中國旅客出行需求感樂觀，但行業最大挑戰在於烏克蘭戰爭引發全球不穩，而客機交付延遲也令行業難以快速提高運力。

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編輯：麥德銘

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