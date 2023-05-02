【AI監管】G7列5大AI監管原則　專家：港府立法仍需「睇定啲」

ChatGPT等生成式人工智能的應用，在全球引發私隱、版權爭議等。七大工業國集團（G7）在結束一連兩日的數碼與技術部長會議後，發表聯合聲明，表示成員國應為AI技術設立監管規則。至於香港立法情況，有專家就認為，按目前香港的發展，若對相關科技未有足夠理解，便貿然立法，恐怕法案只會朝令夕改。

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G7聲明指，相關的監管規則應為AI技術發展「保持開放和有利的環境」，並以民主價值觀為基礎。G7有意在未來召集成員，按5大AI監管原則，包括：1）法治、2）正當程序、3）民主、4）尊重人權、及5）利用創新機會，就生成式AI的各爭議和主題展開討論，如管理方式、如何保護知識產權、提高透明度、打擊虛假資訊等。

對於各地監管機構相繼採取行動，以努力平衡科技發展及其帶來的新挑戰，港府至今仍未就監管AI技術表態。香港無線科技商會執行委員蘇子賢認為，是次G7的決定比起限制AI技術發展，似乎更著重於打擊假新聞、假資訊，及基於假數據而造成且具破壞性的方案（destructive solution）等因生成式AI所衍生的問題。

港區應用較慢 毋須急於立法

至於香港應儘快跟隨歐盟和G7，立法監管生成式AI？他坦言，現時正或式開放予港區用家使用的生成式AI軟件不多，應用亦相對較外國慢。

在整個生成式AI體系中，我們可說是被排除了。就算港人「翻牆」使用ChatGPT，都是應用較多，不常用於引伸至編程等。

加上，按以往港府對Web 3等新興科技的監管及立法速度，相信仍需一段時日，才會知道政府是否考慮立法，或作出怎樣的監管。

蘇子賢又重申，立法永遠比科技發展來得遲，而生成式AI的發展速度「已快到是按每日至每星期來計」。若對相關科技及其發展未有足夠理解便貿然立法，恐怕會令法案朝令夕改，需要經常修改。因此，對於港府是否有必要急於立法，他認為：

急唔嚟，且要睇定啲。

▲ 香港無線科技商會執行委員蘇子賢認為，香港在生成式AI應用，相對較外國慢。（蘇子賢Facebook圖片）

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記者：殷凱怡

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