【交通優惠】城巴及新巴都可以用BoC Pay「乘車碼」 覆蓋香港四大專營巴士全部路線

近年支付方法愈來愈多，乘坐交通工具除了使用8達通外，亦加入其他支付方式。當中中國銀行BoC Pay1「乘車碼」掃碼付款功能現擴展至城巴及新巴，覆蓋香港四大專營巴士（城巴、新巴、九龍巴士和龍運巴士）全部路線。乘客只需透過巴士上的掃碼設備讀取「乘車碼」二維碼，即可以 BoC Pay 繳付車資。

「乘車碼」支援「免密支付」功能，乘客無須輸入密碼，即可直接在收費器上方鏡頭掃瞄二維碼繳付車費。由2023年5月1日至5月31日，乘客使用BoC Pay「乘車碼」乘搭城巴及新巴均可享車費半價優惠，不過要留意每次最高優惠金額為港幣5 元，每人於活動期間限用優惠4 次。

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此外，由即日起至12月31日，乘客使用BoC Pay「乘車碼」更可享額外5倍積分回贈，每名用戶於活動期間可享最多5,000 分額外積分回贈優惠，積分可抵銷簽賬金額，逢星期五更有8折優惠，客戶可享受折上折。

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