  • 24°C
香港時間 : 2023502日 (週二) 19:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交通優惠】城巴及新巴都可以用BoC Pay「乘車碼」 覆蓋香港四大專營巴士全部路線

理財智慧 18:42 2023/05/02

分享：

分享：

近年支付方法愈來愈多，乘坐交通工具除了使用8達通外，亦加入其他支付方式。當中中國銀行BoC Pay1「乘車碼」掃碼付款功能現擴展至城巴及新巴，覆蓋香港四大專營巴士（城巴、新巴、九龍巴士和龍運巴士）全部路線。乘客只需透過巴士上的掃碼設備讀取「乘車碼」二維碼，即可以 BoC Pay 繳付車資。

「乘車碼」支援「免密支付」功能，乘客無須輸入密碼，即可直接在收費器上方鏡頭掃瞄二維碼繳付車費。由2023年5月1日至5月31日，乘客使用BoC Pay「乘車碼」乘搭城巴及新巴均可享車費半價優惠，不過要留意每次最高優惠金額為港幣5 元，每人於活動期間限用優惠4 次。

同場加映：【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

此外，由即日起至12月31日，乘客使用BoC Pay「乘車碼」更可享額外5倍積分回贈，每名用戶於活動期間可享最多5,000 分額外積分回贈優惠，積分可抵銷簽賬金額，逢星期五更有8折優惠，客戶可享受折上折。

【消費優惠】華懋集團旗下七大商場推「五一黃金周」獎賞 集結逾100個商戶優惠【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映：【青姐話】港股乾晒塘  股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳玉蓮

QR Code DJ 財務自由 交行 電子支付 著數優惠 AG Acquisition 交通 中國 銀行

上一篇文章

【大行點睇】時富：國泰客運有起色 底線仍靠貨運帶動 估值高於同業宜審慎

下一篇文章

【中港交通】港車北上6月起接受申請 申請日程+網上連結一覽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？
【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？
【銀行危機】美國第一共和銀行宣布倒閉 協議由摩根大通承接存戶
【銀行危機】美國第一共和銀行宣布倒閉 協議由摩根大通承接存戶
【姜濤 X 無糖可口可樂】姜濤現身MOKO互動體驗區首唱無可取代 逾千姜糖迫爆商場唱生日歌
【姜濤 X 無糖可口可樂】姜濤現身MOKO互動體驗區首唱無可取代 逾千姜糖迫爆商場唱生日歌
【裝修設計】為34校網買入何文田麗豪閣　業主豪擲200萬裝修　860呎單位變型格風
【裝修設計】為34校網買入何文田麗豪閣　業主豪擲200萬裝修　860呎單位變型格風
通車在即 中銀集團保險「港車北上」保單首日告捷
通車在即 中銀集團保險「港車北上」保單首日告捷
Window 10迎來最終功能更新 微軟：強烈建議過渡至Window 11
Window 10迎來最終功能更新 微軟：強烈建議過渡至Window 11
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款