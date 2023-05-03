【NBA】西岸大戰票價平均逾5500 創非總決賽二手飛新高

美國國家籃球協會（NBA）西岸季候賽次輪觸目大戰，洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）對金州勇士（Golden State Warriors）即將開始。由於可能是雙方主力球星最後一次季候賽對戰，二手門票價格創出新高。

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美國售票網TickPick中，「勇湖大戰」的7場比賽的平均二手門票價格高達726美元（約5,699港元），創下NBA非總決賽比賽門票價格紀錄。系列賽首場將在香港時間周三（3日）早上10時開賽。

根據另一售票網Vividseats資料，最便宜二手門票價格為系列賽第4場的高層坐位，要價亦高達324美元（約2,543港元）。若想坐在場邊享受賽事，最低索價由第一場的8,192美元起（約6.43萬港元）。

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湖人球星勒邦占士（LeBron James）職業生涯中曾多次闖入總決賽，其中4次對手正是今次對手勇士隊。雙方總決賽多次對決中，占士以1比3落後，但他唯一一次擊敗勇士時，創下系列賽總比數落後1比3反勝紀錄。

由於勒邦占士已年屆38歲，加上勇士當年及現時主力史提芬居里（Stephen Curry）﹑KlayThompson及Draymond Green亦已步入生涯後期，不少球迷覺得今次或是雙方最後一次在季候賽對陣，門票因此備受追捧。

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責任編輯：吳漢培