  • 25°C
香港時間 : 2023503日 (週三) 10:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NBA】西岸大戰票價平均逾5500 創非總決賽二手飛新高

環球社會熱點 09:05 2023/05/03

分享：

分享：

美國國家籃球協會（NBA）西岸季候賽次輪觸目大戰，洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）對金州勇士（Golden State Warriors）即將開始。由於可能是雙方主力球星最後一次季候賽對戰，二手門票價格創出新高。

米高佐敦NBA總決賽戰靴拍賣 1700萬成交破紀錄 【下一頁】

美國售票網TickPick中，「勇湖大戰」的7場比賽的平均二手門票價格高達726美元（約5,699港元），創下NBA非總決賽比賽門票價格紀錄。系列賽首場將在香港時間周三（3日）早上10時開賽。

根據另一售票網Vividseats資料，最便宜二手門票價格為系列賽第4場的高層坐位，要價亦高達324美元（約2,543港元）。若想坐在場邊享受賽事，最低索價由第一場的8,192美元起（約6.43萬港元）。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【NBA】湖人賀LBJ成得分王 贈超豪鑽石金鏈 【下一頁】

湖人球星勒邦占士（LeBron James）職業生涯中曾多次闖入總決賽，其中4次對手正是今次對手勇士隊。雙方總決賽多次對決中，占士以1比3落後，但他唯一一次擊敗勇士時，創下系列賽總比數落後1比3反勝紀錄。

由於勒邦占士已年屆38歲，加上勇士當年及現時主力史提芬居里（Stephen Curry）﹑KlayThompson及Draymond Green亦已步入生涯後期，不少球迷覺得今次或是雙方最後一次在季候賽對陣，門票因此備受追捧。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

愛爾蘭輪椅男被迫爬落機 瑞典機場升降機要等1小時
今日
愛爾蘭輪椅男被迫爬落機 瑞典機場升降機要等1小時
【Met Gala】懷緬「老佛爺」 會場驚現人型貓公仔？
2023/05/02
【Met Gala】懷緬「老佛爺」 會場驚現人型貓公仔？
美國夫婦婚禮當日陰陽相隔 新娘慘遭醉駕司機撞死
2023/05/02
美國夫婦婚禮當日陰陽相隔 新娘慘遭醉駕司機撞死
【英國王室】發夏洛特8歲生日照 被指威廉翻版
2023/05/02
【英國王室】發夏洛特8歲生日照 被指威廉翻版
英國Google發指引 禁員工用「You Guys」等日常用語
2023/05/02
英國Google發指引 禁員工用「You Guys」等日常用語

你可能感興趣

愛爾蘭輪椅男被迫爬落機 瑞典機場升降機要等1小時
今日 08:05
愛爾蘭輪椅男被迫爬落機 瑞典機場升降機要等1小時
【Met Gala】懷緬「老佛爺」 會場驚現人型貓公仔？
14:54 2023/05/02
【Met Gala】懷緬「老佛爺」 會場驚現人型貓公仔？
美國夫婦婚禮當日陰陽相隔 新娘慘遭醉駕司機撞死
12:19 2023/05/02
美國夫婦婚禮當日陰陽相隔 新娘慘遭醉駕司機撞死
網絡熱話 NBA 美國 籃球 勒邦占士 洛杉磯
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】發夏洛特8歲生日照 被指威廉翻版
【英國王室】發夏洛特8歲生日照 被指威廉翻版
【俄烏戰爭】美料俄軍再增10萬死傷 烏東續遭轟炸（持續更新）
【俄烏戰爭】美料俄軍再增10萬死傷 烏東續遭轟炸（持續更新）
耶倫指美國最快6月1日債務違約 促國會提高上限（第二版）
耶倫指美國最快6月1日債務違約 促國會提高上限（第二版）
英兩女KOL「有眼不識泰山」 街頭訪問認唔出眼前明星
英兩女KOL「有眼不識泰山」 街頭訪問認唔出眼前明星
美12歲男童穿「只有兩種性別」T恤 慘遭學校趕出課室
美12歲男童穿「只有兩種性別」T恤 慘遭學校趕出課室
英國Google發指引 禁員工用「You Guys」等日常用語
英國Google發指引 禁員工用「You Guys」等日常用語
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款