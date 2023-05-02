【中港交通】港車北上6月起接受申請 申請日程+網上連結一覽

香港特別行政區政府公布，粵、港政府同意於6月1日上午9時起接受合資格香港私家車申請港車北上，並於7月1日零時開始讓已獲批的香港私家車經港珠澳大橋口岸往來香港與廣東省。

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計劃初期將設申請上限，並以電腦抽籤方式分配。開放申請後首星期每個工作天接受200個申請，第二星期起每個工作天接受300個申請，及後會檢視申請情況，逐步提升接受申請數目。申請人須先透過港車北上指定網站https://www.hzmbqfs.gov.hk/tc/登記電腦抽籤。首輪抽籤報名日期為5月29日及30日，並於5月31日公布抽籤結果。中籤者可在6月1日上午9時起按電腦系統隨機分配的日期於指定時間內遞交港車北上的申請。

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獲運輸署及內地部門發出港車北上相關牌證的申請人可於每月月中開始經網上預約出行系統預約下一個月的指定時段出行；視乎預約數目，或需以電腦抽籤方式分配已預約指定日子出行的車輛。如申請數目少於所設上限，系統將接受申請人以先到先得方式預約。

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撰文：鄭日棱