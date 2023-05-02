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【證監監管】投行職員涉趁IT私有化內幕交易　證監取凍結資產令、包括禁止出售物業

新經濟追蹤 18:26 2023/05/02

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【證監監管】投行職員涉趁IT私有化內幕交易　證監取凍結資產令、包括禁止出售物業

證監會公布，取得法庭命令向曾靜怡、郭詩樂頒發臨時強制令，指兩人涉嫌利用I.T Limited（除牌前編號：00999）私有化消息進行的內幕交易，從而要求法庭禁止其將價值824.6萬元的資產調離香港，包括不得出售他們的物業。證監會指，曾靜怡、郭詩樂涉嫌內幕交易活動的調查仍在進行中。

證監會是次行動根據《證券及期貨條例》第213條而展開，即有利證監利用相關資產向受影響的投資還原交易。

證監會：兩人已經離港  

證監會指出，曾靜怡在某投資銀行任職經理期間獲得關於I.T私有化的內幕消息，並向郭詩樂分享，其後利用相關內幕消息買賣I.T股份，包括在2020年10月至11月買入284萬股I.T，在I.T宣布私有化建議後，隨即出售，獲利約412萬元。

證監會指，兩人已經離港並逐步將資產調離，鑑於資產耗散風險明顯，認為有必要取得凍結令，防止兩人進一步將涉嫌非法收益在內的資產調離香港，並在兩人被裁斷須對內幕交易承擔法律責任時，確保日後發出的任何命令均得以履行。

證監會未有披露曾靜怡所屬投行。參考當年I.T公告和證監會公開資料，當時作為要約人的財務顧問是摩根士丹利，而與曾靜怡同名同姓的人士曾為摩根士丹利的代表。

相關文章：

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編輯：麥德銘

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