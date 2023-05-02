【報稅2023】稅務局發出約240萬份「綠色炸彈」　今年增設住宅租金扣稅措施

稅務局今日（2日）發出約240萬份2022／23課稅年度個別人士報稅表。稅務局促請市民準時於一個月內（即6月2日或之前）遞交報稅表，經營獨資業務人士的交表限期為三個月（即8月2日或之前）。網上報稅可自動獲延期一個月（即一般人士可自動延至7月3日，經營獨資業務人士則自動延至9月2日）。

稅務局局長譚大鵬今日主持記者會，他透露，上年度整體稅收為3,602億元，較2021／22年度減少183億元，其中印花稅收明顯下跌3成。本年度利得稅稅收為1,742億元，較上年度增加約69億元；薪俸稅則增加39億元至795億元；印花稅則約700億元，按年減少297億。但他預計今年度整體稅收可增加5%，達3,793億元。

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譚大鵬指出，住宅租金的稅項扣除已於去年獲立法會通過，由本課稅年度開始增設住宅租金稅項扣除措施。合資格納稅人如欲申請扣除住宅租金，可在報稅表第8部填報繳付的住宅租金資料，扣除上限為每個課稅年度10萬元。

扣稅項目

自願醫保計劃保費（每名受保人） 8,000元 「合資格年金保費」及「可扣税強積金自願性供款」 6萬元 住宅租金 10萬元 認可慈善捐款 應評稅入息或利潤的 35% 個人進修開支 10萬元 居所貸款利息 10萬元 強制性公積金計劃或認可職業退休計劃供款 1.8萬元

譚大鵬表示，子女免稅額及稅務寬免條例草案已獲立法會通過，落實政府在2023至24年度《財政預算案》提出的兩項建議，包括寬減2022／23課稅年度百分之百的利得稅、薪俸稅及個人入息課稅，每宗個案以6,000元為上限。

由2023／24課稅年度起，增加薪俸稅及個人入息課稅下的子女基本免稅額及每名子女於出生課稅年度的額外免稅額，由現時的12萬元增至13萬元。納稅人只需如常填報2022/23課稅年度報稅表，有關寬減將會在評稅中反映。此外，稅務局會按新的子女免稅額為納稅人計算2023／24課稅年度薪俸稅暫繳稅款。

免税額

基本免税額 13.2萬 元 已婚人士免税額 26.4萬 元 子女免税額 第1名至第9名子女（每名） 12萬 元 在每名子女出生的課税年度，子女免税額可獲額外增加 12萬 元 供養兄弟姊妹免税額 3.75萬 元 供養父母及供養祖父母或外祖父母免税額 每名父母／祖父母／外祖父母— 如年齡為55歲或以上但未滿60歲 2.5萬 元 如年齡為60歲或以上 5萬 元 未滿60歲但有資格根據政府傷殘津貼計劃申索津貼 5萬 元 供養父母及供養祖父母或外祖父母額外免税額

每名父母／祖父母／外祖父母— 如年齡為55歲或以上但未滿60歲 2.5萬 元 如年齡為60歲或以上 5萬 元 未滿60歲但有資格根據政府傷殘津貼計劃申索津貼 5萬 元 單親免税額 13.2萬 元 傷殘受養人免税額 7.5萬 元 傷殘人士免税額 7.5萬 元

稅務局又鼓勵納稅人透過「稅務易」電子服務平台提交報稅表，可確保報稅表能準時送達稅務局。

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