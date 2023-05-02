【假新聞氾濫】濫用ChatGPT製作假新聞　美組織揭內容農場網站激增50間

生成式人工智能（Generative AI）聊天機械人ChatGPT的出現，導致假新聞、假訊息傳播的情形，變得更為嚴重。近日新聞評級組織NewsGuard就發布報告指，由AI聊天機械人生成的美國新聞網站激增至少49間，甚至出現​​拜登逝世、俄烏戰爭中數千名俄軍喪生的新聞故事，令外界憂慮生成式AI工具將繼續助長假訊息傳播。

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NewsGuard報告提到，截止今年4月，已經發現49個冒充新聞網站的內容農場（Content Farm），而這些網站所發布的內容幾乎全由AI捏造。NewsGuard表示，這些網站網站涵蓋中文、捷克文、英文、法文、葡萄牙文、他加祿文（Tagalog，菲律賓官方語言）、泰文7種語言，部份網站包裝成提供即時新聞，如「News Live 79」和「Daily Business Post」。不過，NewsGuard就強調，這些網站的內容品質都相對低劣，錯漏百出，通常是藉由發布文章來帶入廣告。

例如有一個名為「CelebritiesDeaths.com」的網站，就發表了一篇AI生成的文章，標題為「拜登逝世、賀錦麗出任代理總統，上午9時將發表談話」的文章；也有一個稱為「TNewsNetwork」的網站，則發出一則關於俄烏戰爭，數千名俄軍喪生的故事，但完全未經查證。

使用虛構事實製作內容 屬詐欺行為

NewsGuard共同行政總裁Gordon Crovitz就呼籲，OpenAI與Google等提供生成式AI服務的公司，應更小心訓練AI模型，不要用於捏造新聞，「使用虛構事實的AI模型去製作內容，是偽裝成新聞業的詐欺行為。」

報告出爐後，OpenAI未有作出任何回應。而Google發言人Michael Aciman則表示，Google向來重視內容品質。惟使用AI產生的內容，不一定會違反該公司政策。至於用戶若利用AI來操縱搜尋排序，就違反該公司有關垃圾內容的政策。Aciman強調，會定期監控濫用趨勢，並會為政策作出相應調整。

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責任編輯：曾曉汶

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