▲ 【銀行危機】許正宇：國際銀行業動盪 對本港銀行體系影響微乎其微

財經事務及庫務局局長許正宇周二（2日）展開韓國仁川訪問行程，他先後到訪亞洲開發銀行（亞行）及韓國銀行，並將出席亞行第56屆理事會年會。許正宇在與韓國銀行總裁李昌鏞的會議上表示，近期國際銀行業動盪對香港銀行體系和貨幣穩定的影響微乎其微。他亦與李昌鏞分享，去年港府發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言。

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許正宇亦向亞行行長淺川雅嗣闡述，香港具備連通內地和國際市場的優勢，以及穩健的監管架構，因此一向歡迎亞行利用本港金融市場和服務，拓展目標市場以進行融資和投資。

亞行去年在香港發行債券，籌集逾7.28億美元。許正宇向亞行副行長Roberta Casal表示，香港金融市場規模既深且廣，便利亞行從私營界別籌集資金，希望亞行繼續充分利用香港眾多的投資者進行集資。

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記者：伍鍵文