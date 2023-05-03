  • 26°C
香港時間 : 2023503日 (週三) 13:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【石Sir午市閒談】今日推介滙豐控股、​​​​​​​新創建集團、​​​​​​​赤子城科技

股市 12:30 2023/05/03

分享：

分享：

恒生指數中午收報19585點，跌348點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介滙豐控股 （00005） 、新創建集團 （00659） 、赤子城科技 （09911） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看：https://video.hket.com/video/3518104

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介滙豐控股、 新創建集團及赤子城科技

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰陳安蓓

 

《香港經濟日報集團》免責聲明 

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : 石Sir午市閒談

最新專欄文章 更多

【石Sir午市閒談】今日推介長和、工商銀行​​​​​​​　並分析受壓股粵海投資
2023/04/28
【石Sir午市閒談】今日推介長和、工商銀行​​​​​​​　並分析受壓股粵海投資
【石Sir午市閒談】今日推介康師傅、太古地產　並分析受壓股建設銀行
2023/04/27
【石Sir午市閒談】今日推介康師傅、太古地產　並分析受壓股建設銀行
【石Sir午市閒談】今日推介康師傅、太古地產　並分析受壓股建設銀行
2023/04/26
【石Sir午市閒談】今日推介康師傅、太古地產　並分析受壓股建設銀行
【石Sir午市閒談】今日推介阜豐集團、華潤燃氣 　並分析受壓股領展房產基金
2023/04/25
【石Sir午市閒談】今日推介阜豐集團、華潤燃氣 　並分析受壓股領展房產基金
【石Sir午市閒談】今日推介華潤醫療、中航科工　並分析受壓股海底撈
2023/04/21
【石Sir午市閒談】今日推介華潤醫療、中航科工　並分析受壓股海底撈
赤子城科技（09911） 新創建集團（00659） 滙豐控股（00005） 指數期貨 沽出 買入 買入價 技術分析 投資策略 個股分析
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【香港經濟】高盛大幅調高香港GDP增長預測至6%

下一篇文章

【美股期貨】議息結果公布前　道指期貨升43點、納指期貨微升4點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市212點　阿里美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市212點　阿里美股低港3%（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐尾市發力升逾4%　首季派息10美仙勝預期、宣布回購最多20億美元
【HSBC滙豐】滙豐尾市發力升逾4%　首季派息10美仙勝預期、宣布回購最多20億美元
【銀行危機】市場憂下一間爆煲　WAL 6度熔斷曾瀉27%、PACW 14度熔斷挫42%
【銀行危機】市場憂下一間爆煲　WAL 6度熔斷曾瀉27%、PACW 14度熔斷挫42%
【美股期貨】議息結果公布前　道指期貨升43點、納指期貨微升4點（不斷更新）
【美股期貨】議息結果公布前　道指期貨升43點、納指期貨微升4點（不斷更新）
【恒生11】恒生增加派息　第一次中期股息增57%至每股1.10元
【恒生11】恒生增加派息　第一次中期股息增57%至每股1.10元
【異動股】澳門工程股恆宇集團瀉近9成後停牌、待公布內幕消息　新世界鄭志恒帳面損手逾億
【異動股】澳門工程股恆宇集團瀉近9成後停牌、待公布內幕消息　新世界鄭志恒帳面損手逾億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款