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【K11】K11 MUSEA及K11 Art Mall在「五一黃金周」生意和人流升50%

股市 17:35 2023/05/02

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【K11】K11 MUSEA及K11 Art Mall在「五一黃金周」生意和人流升50%

新世界發展 （00017） 旗下K11 MUSEA及K11 Art Mall在「五一黃金周」期間的生意和人流按年飈升50%。此外，自通關以來，旅客人均消費額增加40%，而當中會員總銷售額，超過50%均來自旅客。

K11 MUSEA及K11 Art Mall持續引入不同類別的新品牌，5月新進駐的包括法國高訂時裝品牌屋Maison Margiela 2023概念期間限定店、意大利牛仔時裝品牌DIESEL 2023春夏系列期間限定店、意大利當代皇室御用品牌Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella等。

K11 MUSEA於「五一黃金周」期間，推出「Beauty Surprise」全城消費獎賞，顧客於K11 MUSEA惠顧包括ARMANI beauty、CHANEL BEAUTÉ、Christian Louboutin Beauty、Dior Beauty及Jo Malone London等逾40個美容及個人護理品牌，指定貨品即享低至5折優惠兼賺高達660 K Dollar，帶動個人護理和美妝類別銷售額按年升超過80%。

【開市追揸沽】港股步五窮月大市點走？澳門賭收勁升濠賭股點揀？

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