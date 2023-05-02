【歐洲通脹】歐元區4月CPI初值按年升7%高於預期　核心CPI按年升5.6%　料周四歐央行加息0.25厘無懸念

▲ 歐元區4月CPI初值按年升7%高於預期 核心CPI按年升5.6% 料周四歐央行加息0.25厘無懸念

歐元區4月CPI初值按年升7%，略高於市場預期的6.9%，前值6.9%，按月方面，增幅略為放緩至0.7%，符合市場預期，前值為0.9%。

核心通脹方面，剔除食品、能源和菸酒的後，歐元區4月核心CPI按年升5.6%，符合市場預期，前值為5.7%。

分析指，歐元區總體年度通脹率略有上升，但核心通脹在4月份略有放緩，意味再次確認歐洲央行將於本周四（4日）加息25個基點，而不是加息50個基點。而且，與去年同期相比，歐元區食品通脹確實放緩了一個百分點，現為14.7%。

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編輯：袁諾曦