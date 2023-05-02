本地投資者睇好黃竹坑前景　4500萬連掃當區環匯廣場33個車位

投資氣氛轉好，黃竹坑站多個大型屋苑相繼入伙，該區亦是港島南區未來住宅供應重鎮，車位需求勢必上升，有投資者看好該區前景，斥資4500萬元掃入環匯廣場33個車位。中原地產劉文勝表示，由資深投資者黃海明持有的黃竹坑環匯廣場一籃子車位，由中原地產獨家代理拆售事宜，推售以來市場反應熱烈，新近沽出最後一批共33個車位，涉及25個私家車位及8個電單車位，成交價4,500萬元，部份車位連租約易手，目前月租6,500元，租金回報約4.3厘。

劉文勝指，新買家為本地投資者，見政府大力推動「躍動港島南」計劃，黃竹坑近年快速轉型為港島南新興商貿區，加上黃竹坑站上蓋新盤排隊落成，惟區內車位供應短缺，日後車位需求更大，供不應求勢加劇，由於看好車位租金上升潛力大，同時帶動車位投資潛力提高，故大手購入車位作長線投資。

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