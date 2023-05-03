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平保壽險新業務價值轉正

股市 00:00 2023/05/03

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中國平安(2318.HK)壽險業務經歷了三年艱難但健康的深度調整，新業務價值今年首季實現單季正增長，市場給予極為正面的回應。平保於26日公佈一季度業績後，股價在翌日單日彈高9.02%，收報56.2港元。

2023年一季度，平安壽險及健康險新業務價值在報告口徑下同比增長8.8%至137億元人民幣，若將去年一季度新業務價值採用年底假設及方法重述，該增長率更上升至21.1%。壽險與健康險業務實現歸母淨利潤250億元，同比大增104.5%。

壽險業績提高，新業務價值轉正，可證平保改革三年成效已顯現。

高質量代理團隊推動業績持續提高

過去三年，整個行業的代理人銷售模式從人海戰術逐步發展至專業化和數字化。平安壽險的代理人數亦從2018年底的141萬縮減至2023年3月底的40.4萬。

平保的壽險改革循渠道和產品兩大方面改革和創新。渠道方面，高質量代理人團隊的改革、新銀保渠道和社區網格化渠道拓展為三大亮點。

渠道改革的重心在於代理人渠道的高質量發展，資料顯示，去年平安壽險代理人人均新業務價值同比增長22.1%，人均月收入同比增長22.5%，大專及以上學歷代理人佔比同比上升3.4個百分點。平保已打造一支高產能、高素質、高學歷的代理人隊伍，經營質量不斷優化。

平安人壽保險改革與有溫度金融服務

穩步推進“渠道+產品”差異化戰略

2023年一季度，除了代理人渠道新業務價值實現正增長，銀保、社區網格及其他等渠道在平安壽險新業務價值佔比較去年同期上升5.4個百分點至16.9%，說明渠道綜合實力不斷提升。

產品創新是平安壽險業績改善的另一個重要原因。針對中國人口老齡化帶來的健康、醫療、養老需求上升趨勢，平保打造“保險+健康管理”、“保險+高端養老”及“保險+居家養老”三大產品服務線，精准滿足客戶不斷變化的需求。

平安集團“渠道+產品”深度壽險改革戰略的穩步推進，將迎來更明顯的業績改善，估值修復可期。事實上，平安聯席CEO陳心穎在3月底的2022年業績發佈會上，已充滿信心表示，平保壽險改革已完成第一個三年的“深度改革”目標，預期2023年全年新業務價值可實現正增長。

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