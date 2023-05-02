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日銀宣布進行政策檢討　澳央行意外加息澳元揚

宏觀解讀 17:22 2023/05/02

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上周日本央行維持貨幣政策不變，但調整利率前瞻指引，刪除有關維持長短期利率不變或更低水平的表述。更令人關注的是，日本央行新任行長植田和男宣布進行全面貨幣政策檢討，預計歷時一至一年半。儘管植田行長表示仍有機會在檢討期間調整政策，市場預期央行在未得出檢討結論前不會作出重大政策轉向，意味日本央行將維持超寬鬆貨幣政策一段長時間。由於聯儲局勢將在本周內再度加息，美日利差將會進一步擴大，並可能在年底前維持利率在5厘以上，投資者重新為買美元沽日圓的套利交易建倉，日圓急挫至137 水平以上，在聯儲局和日本央行的貨幣政策南轅北轍下，日圓跌勢難言結束。

另一方面，澳洲央行突然意外加息25基點，將政策利率調升至3.85%。投資者本來預期，澳洲通脹已經開始回落，澳洲央行在上月暫停加息後緊縮周期應告一段落。澳洲央行此一意外加息舉動，意味主要央行可能會在通脹居高不下的情況下再度收緊貨幣政策，市場對主要央行將於年底掉頭減息的預期可能只是一廂情願。現時美國地區銀行倒閉的風波逐漸平靜，聯儲局的首要任務仍然是打擊通脹，筆者認為不能對本周的聯儲局政策會議掉以輕心。

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責任編輯：梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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