【大行點睇】 首季減值前經營溢利升逾14% 淨息差則收窄 中銀香港見一個月低位

中銀香港（02388）首季減值前經營溢利按年升14.2%、按季升36.3%，淨息差卻按季收窄15個基點。績後雖獲多間大行看好，股價仍要向下，最低見過24元，跌近3%，收報24.2元，跌2%，成交額5.5億元。

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截至3月底止，中銀香港首季提取減值準備前經營溢利113.6億元，按年升14.2%；淨經營收入升12.3%至152.3億元。期內，減值準備淨撥備為2.9億元，按年下降近6.3億元，按季亦下降3.7億元，主要由於今年首季宏觀前景轉好，預期信用損失模型參數有所改善。

期內，計入外滙掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為118.7億元，按年增長39.3%；淨息差為1.5%，按年擴闊42個基點，惟港元市場利率較上季度有所回落，因此按季則收窄15個基點。

高盛暫為多間大行中，予中銀的目標價最牛，為33.3元，維持「買入」投資評級。該行發表研究報告指，中銀首季營運利潤按年升23%至110.7億元，較該行預期低出2%，而撥備前利潤亦較該行預期低出3%，主要是淨利息收益率及整體收入較低，部分被營運開支及準備金低於預期所抵銷。該行將中銀今年、2024年及2025年每股盈測分別下調1%、2%及2%，同時亦下調淨利息收益率預測。

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記者：郭秀慧