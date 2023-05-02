【ESG】 財庫局︰首季本港ESG零售基金總資產值突破逾1.1萬億元

▲ 首季本港ESG零售基金按年急增55%。

受惠ESG（環境、社會及管冶）的零售基金按年驟增55%、以及投資者的環保意識抬頭等，今年首季本港ESG基金的總資產值突破逾1.1萬億元。

●首季188隻ESG基金按年增55% 資產管理規模增6%

財經事務及庫務局回應本報查詢指，截至今年3月31日，共有188隻獲證監會認可的ESG基金，資產管理規模為1,517億美元（折合逾1.1832萬億港元）；相比去年同期，獲認可的ESG基金在數目和資產管理規模方面分別增長55%和6%。

至於綠色債券，財庫局發言人指，根據國際資本市場協會統計，去年在港安排發行的綠色和可持續債券總額達278億美元（或逾2,168億港元），佔亞洲區綠色和可持續債券市場的35%；但暫未有今年首季的數據。

●5方向拓綠色金融 包括構建科技生態園、綠色金融應用與創新等

此外，談及全方位促進綠色金融，發言人透露，財政司司長於《2023-24預算案》宣布，將積極加速發展香港成為國際綠色科技及金融中心，並朝5個方向推進，當中包括構建綠色科技生態圈、綠色金融應用與創新、綠色認證及國際標準銜接、人才培訓，以及加強與大灣區及國際市場的交流和合作。

政府會與金融監管機構和業界，繼續以多管齊下的策略，推動香港綠色和可持續金融，提供有助市場發展的基建和動力。具體而言，最新的主要措施涵蓋4大範疇，分別為︰

（1）綠色債券：

在「政府綠色債券計劃」下，自2019年5月至今，已成功發行合共接近160億美元（或1248億港元)等值的政府綠色債券，包括於今年1月發行57.5億美元等值亞洲最大的ESG債券；及2月發行8億港元全球首批由政府發行的代幣化綠色債券，標誌香港在結合債券市場、綠色和可持續金融，以及金融科技方面的優勢，具里程碑意義。

政府會繼續支持更多企業進行綠色融資，並已在「綠色和可持續金融資助計劃」下，向超過220筆在香港發行的綠色和可持續債務工具批出近1.7億元資助，截至今年3月底涉及的債務總值超過5,600億元。

（2）氣候相關披露準則：

由相關政府政策局和金融監管機構組成的綠色和可持續金融跨機構督導小組（簡稱督導小組），要求相關行業必須在2025年或之前，按照氣候相關財務披露工作小組（TCFD）的建議，就氣候相關資料作出披露。港交所（00388）在今年4月14日發布諮詢文件，建議規定所有發行人在其環境、社會及管治（ESG）報告中披露氣候相關信息，以及推出符合國際可持續發展準則理事會（ISSB）氣候準則的新氣候相關信息披露要求。

ISSB氣候準則建基於TCFD建議的原則，詳細列出氣候披露要求。港交所這次諮詢的建議，正是邁向督導小組有關目標的一個重要里程碑。考慮到發行人的準備情況及相關疑慮，港交所擬就若干披露(例如氣候相關風險與機遇的財務影響、範圍3排放、以及若干跨行業指標)實施過渡性規定，適用於生效日期（2024年1月1日）後首兩個滙報年度，諮詢期將於今年7月14日結束。

（3）區域合作：

財庫務和證監會於今年4月24日聯合主辦「粵港澳大灣區綠色金融合作會議」，討論進一步深化區域合作，以構建整全的綠色和可持續金融生態圈之工作方向。出席會議的機構包括督導小組的成員，以及深圳市地方金融監督管理局、廣州市金管局和澳門金管局代表。與會者就進一步加強綠色和可持續金融生態圈的潛在可行跨境措施，包括符合國際標準的企業可持續發展披露要求、排放和ESG數據的交流、碳市場發展和能力建設方面，進行討論和交流。

（4）綠色科技及金融發展委員會：

預算案宣布將成立「綠色科技及金融發展委員會」，邀請綠色科技、綠色金融、綠色標準認證等業界代表協助制定行動綱領，推動香港發展為國際綠色科技及金融中心，具體詳情將適時公布。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君





