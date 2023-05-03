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愛爾蘭輪椅男被迫爬落機 瑞典機場升降機要等1小時

環球社會熱點 08:05 2023/05/03

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愛爾蘭男子基奧（Adrian Keogh）上周六（4月29日）前往瑞典旅行，抵達後被告知需要等候長達1小時才有升降機方便落機，最終被迫自行爬下飛機。機場方事後向基奧道歉，航空公司亦表示會調查事件。

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基奧乘坐瑞安航空（Ryanair）航班前往瑞典哥德堡，打算探望14歲女兒及與她慶祝生日。但客機當晚約11時抵達當地後，他被告知機場未準備升降機，需要等候1小時才能安排。

當時深感痛楚的基奧不想長時間等候，直至深夜才能離開，便決定自行爬下客機。同行的親人原本提議背起基奧落機，但他覺得太危險拒絕。

事後基奧坦言對事件感到難以置信，直指遭遇侮辱對待，狠批機場及瑞安航空「收錢不辦事」。

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37歲的基奧自2015年起，因工業意外導致脊椎受傷需要乘坐輪椅。他強調自己只想有尊嚴地去旅行，同時亦批評機場及航空公司互相推卸責任。

機場其後在社交平台發文道歉，指當日航空交通繁榮及有緊急醫療事故，導致延遲向基奧提供援助。瑞安航空則稱會調查事件，指通常在機場的特別服務由第3方提供。

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責任編輯：吳漢培

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