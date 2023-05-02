歐洲哪國護士最高薪？最多差近10倍 英國僅排第10位

英國護士周一（1日）再發起罷工要求加薪，更是罷工首次影響到深切治療部、急診室和癌症病房。外媒盤點歐洲多國護士平均年薪，發現最高與最低年薪相差近10倍，而英國護士的薪金水平排第10位。

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根據經濟合作暨發展組織（OECD）的數據，英國護士2010年至2019年期間的平均年薪增長1成，但實際年薪下降6%。

歐洲25國護士薪金排名（由低至高）

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OECD統計25個歐洲國家截至2020年的數據，發現這些國家的護士平均稅前年薪介乎約1.2萬歐元（約10.3萬港元）至10.1萬歐元（約87.2萬港元）不等。

25國當中，共有8國護士的平均年薪高於5萬歐元。

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至於按購買力計算平均護士年薪，歐盟國家平均值為3.53萬歐元（約30.4萬港元），而英國與法國都低於歐盟平均水平。

多國護士平均年薪更低於該國平均工資，包括芬蘭、拉脫維亞、法國、瑞士和立陶宛。其中法國護士年薪與平均工資的比率為0.91，而瑞士僅為0.88。

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責任編輯：鄭錦玲