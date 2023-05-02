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德啟用49歐元全國公共交通月票 料1600萬人受惠

環球社會熱點 17:19 2023/05/02

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德國周一（1日）推出全國範圍內適用的公共交通月票，只需49歐元（約423港元）就能任搭德國公共巴士、地區及本地和區域火車，但高速長途火車則不包括在內。

FDIC建議提高企業存款保險上限 惟需國會批准 【下一頁】

德國近來通脹高企，當地運輸公司協會（The association of German transport companies）預料，是次名為「Deutschlandticket」的推出將令1,600萬人受惠。德國交通部長維辛（Volker Wissing）形容，政策是德國歷史上最大型的公共交通改革。

德國聯邦政府與各州政府達成協議，雙方各出資15億歐元（約129.5億港元），用於票務融資，避免增加國家鐵路營運商債務。據報目前已售出約75萬張車票，但數目仍未涵蓋由目前持有交通服務中轉為相關車票人士。

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相關措施早在3月時已被提出，但亦引來反對派強烈批評。保守派議員Michael Donth指，款項應用於改善和翻新鐵路基建。官方估計，德國鐵路未來10年每年投資總額達約86億歐元（約742.4億港元）。

德國在去年6至8月期間亦推出9歐（約77.7港元）月票計劃，當時有約5,200萬人購買。服務擁擠導致技術問題頻密出現，去年長途列車準時到達概率僅得65.2%。維辛曾指不排除未來將提高新型車票價格，確保其在財務上的可行性。

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責任編輯：李俊儀

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