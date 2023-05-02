【iM驗樓】林海山城1010呎單位獲95高分 主人房地板現小瑕疵

大埔露輝路豪宅項目林海山城VILLA LUCCA近日陸續開始交樓，早前記者偕同驗樓師鍾智剛（鍾Sir，見右圓圖），一同驗收其中一個1,010平方呎4房單位。經過檢驗後，鍾sir發現單位問題主要集中在主人房以及廁所，除了地板有鬆脫及異響之外，浴室的水龍頭同樣在安裝上出現瑕疵。惟除上述問題外，單位在其他方面均表現良好，因此整體可獲95分高分。

【裝修設計】為34校網買入何文田麗豪閣 業主豪擲200萬裝修 860呎單位變型格風【下一頁】

【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

單位女主人林小姐表示，一家原本居住於同區屋苑「天鑽」，由於夫妻二人一直希望擁有一個獨立的花園，並在考慮過小朋友上學問題之後，最終決定以約1,575萬元購入同樣位於大埔的林海山城地下單位。

經過驗收後，鍾sir首先發現單位的主人房地板有鬆脫問題，每當有人經過時，地板便會出現回彈以及發出異響，考慮到該處不是經常走動的位置，而且業主目前仍未決定如何添置家具，因此康sir建議可以通過放置如衣櫃等大型家具解決問題，如果想要從工程上處理的話其實亦不困難，只需要重新加釘固定即可。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

水龍頭需重新安裝

此外，鍾sir亦發現單位的浴室有部分瑕疵，如沖廁掣邊牆身石、淋浴間去水石冚崩，淋浴間去水位有銹漬等，當中又以淋浴間水龍頭鬆脫問題較為嚴重，鍾sir表示以單位水龍頭的鬆脫程度來看，必須要重新安裝，雖然問題並不難解決，然而處理不當的話，可能會導致積水滴漏，後患很大。

鑑於單位有一個小花園，因此在整個驗樓過程當中，鍾sir亦對花園進行仔細的檢查，最終發現去水坑水閘邊有積水問題，相信是鋪設時做工不佳，導致有「坑位」出現，雖然有渠蓋蓋着，但長期有積水難免有負面影響，因此需要修補。除此之外，花園僅有鋪磚以及閘門崩花的小問題，整體問題不大。

除了以上較嚴重的問題之外，單位其他位置僅有如：牆身不平滑及有污漬，要扇灰及重髹、玻璃及門邊唧膠不平，電箱櫃內板崩花，櫃鉸欠螺絲等小問題，全屬於可以修補類型。康sir坦言單位整體質素相當不錯，唯獨地板及廁所潔具鬆動扣減了比較多分數，但整體仍可獲95高分。

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎【按此】投稿。

▼ 點擊圖片放大 +22 +21

【裝修設計】67.5萬打造工業x北歐風 594呎單位廚廁對調間隔大改動【下一頁】

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭日棱