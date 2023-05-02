  • 24°C
香港時間 : 2023502日 (週二) 19:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iM驗樓】林海山城1010呎單位獲95高分 主人房地板現小瑕疵

理財智慧 19:14 2023/05/02

分享：

分享：

大埔露輝路豪宅項目林海山城VILLA LUCCA近日陸續開始交樓，早前記者偕同驗樓師鍾智剛（鍾Sir，見右圓圖），一同驗收其中一個1,010平方呎4房單位。經過檢驗後，鍾sir發現單位問題主要集中在主人房以及廁所，除了地板有鬆脫及異響之外，浴室的水龍頭同樣在安裝上出現瑕疵。惟除上述問題外，單位在其他方面均表現良好，因此整體可獲95分高分。

【裝修設計】為34校網買入何文田麗豪閣　業主豪擲200萬裝修　860呎單位變型格風【下一頁

【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

溫股知新
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

單位女主人林小姐表示，一家原本居住於同區屋苑「天鑽」，由於夫妻二人一直希望擁有一個獨立的花園，並在考慮過小朋友上學問題之後，最終決定以約1,575萬元購入同樣位於大埔的林海山城地下單位。

經過驗收後，鍾sir首先發現單位的主人房地板有鬆脫問題，每當有人經過時，地板便會出現回彈以及發出異響，考慮到該處不是經常走動的位置，而且業主目前仍未決定如何添置家具，因此康sir建議可以通過放置如衣櫃等大型家具解決問題，如果想要從工程上處理的話其實亦不困難，只需要重新加釘固定即可。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

水龍頭需重新安裝

此外，鍾sir亦發現單位的浴室有部分瑕疵，如沖廁掣邊牆身石、淋浴間去水石冚崩，淋浴間去水位有銹漬等，當中又以淋浴間水龍頭鬆脫問題較為嚴重，鍾sir表示以單位水龍頭的鬆脫程度來看，必須要重新安裝，雖然問題並不難解決，然而處理不當的話，可能會導致積水滴漏，後患很大。

鑑於單位有一個小花園，因此在整個驗樓過程當中，鍾sir亦對花園進行仔細的檢查，最終發現去水坑水閘邊有積水問題，相信是鋪設時做工不佳，導致有「坑位」出現，雖然有渠蓋蓋着，但長期有積水難免有負面影響，因此需要修補。除此之外，花園僅有鋪磚以及閘門崩花的小問題，整體問題不大。

除了以上較嚴重的問題之外，單位其他位置僅有如：牆身不平滑及有污漬，要扇灰及重髹、玻璃及門邊唧膠不平，電箱櫃內板崩花，櫃鉸欠螺絲等小問題，全屬於可以修補類型。康sir坦言單位整體質素相當不錯，唯獨地板及廁所潔具鬆動扣減了比較多分數，但整體仍可獲95高分。

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎【按此】投稿。

    點擊圖片放大
    +22
    +21

【裝修設計】67.5萬打造工業x北歐風 594呎單位廚廁對調間隔大改動【下一頁

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
鍾智剛 林海山城 驗樓 工程 大埔

上一篇文章

【報稅2023】稅務局發出約240萬份「綠色炸彈」　今年增設住宅租金扣稅措施

下一篇文章

【大行報告】管理層就需求及利潤率提出強勁指引 摩通料中石化第二季現金流大幅改善
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？
【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？
【銀行危機】美國第一共和銀行宣布倒閉 協議由摩根大通承接存戶
【銀行危機】美國第一共和銀行宣布倒閉 協議由摩根大通承接存戶
【姜濤 X 無糖可口可樂】姜濤現身MOKO互動體驗區首唱無可取代 逾千姜糖迫爆商場唱生日歌
【姜濤 X 無糖可口可樂】姜濤現身MOKO互動體驗區首唱無可取代 逾千姜糖迫爆商場唱生日歌
【裝修設計】為34校網買入何文田麗豪閣　業主豪擲200萬裝修　860呎單位變型格風
【裝修設計】為34校網買入何文田麗豪閣　業主豪擲200萬裝修　860呎單位變型格風
通車在即 中銀集團保險「港車北上」保單首日告捷
通車在即 中銀集團保險「港車北上」保單首日告捷
Window 10迎來最終功能更新 微軟：強烈建議過渡至Window 11
Window 10迎來最終功能更新 微軟：強烈建議過渡至Window 11
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款