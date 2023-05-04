hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券
【内房銷售】融信中國上月銷售跌52% 一文看清4月内房銷售（不斷更新）
内房銷售增速放緩，房地產研究機構中指研究院公布，4月百強房企銷量額按月下降17.4%，按年則升3成。今年首四個月，百強房企銷售總額約2.39萬億元（人民幣，下同），按年增12.8%。
研究院表示，4月前期積壓需求集中釋放後，當前部分重點城市的市場活躍度下行，導致按月增幅下跌。居民收入及就業預期偏弱下，市場進一步恢復的動力不足。
本報綜合各大內房的4月份銷售數據，以便讀者閱覽。以下貨幣單位為人民幣。
|内房
|4月
|首四個月銷售額
|銷售額（億）
|按年變幅（%）
|銷售額（億）
|按年變幅（%）
|融信中國 （03301）
|20.9
|-51.9%
|59.5
|-75.8%
|美的置業 （03990）
|／
|／
|295.9
|+20.3%
|景瑞控股 （01862）
|3.7
|-59.1%
|16.1
|-48.7%
融信中國 （03301） 4月總合約銷售額約為20.9億元，按年跌51.9%，合約建築面積約為13.7萬平方米，平均合約售價約為每平方米15,230元。首4個月總合約銷售額約為59.5億元，按年跌75.8%，總合約建築面積約為47.7萬平方米，平均合約售價約為每平方米12,479元。
美的置業 （03990） 首4個月合同銷售金額約295.9億元，按年升20.3%，而相應的已售建築面積約228.5萬平方米。
景瑞控股 （01862） 公布，4月合約簽約銷售額3.7億元，按年跌近59.1%，合同銷售面積約20,582平方米，按年跌61.2%。首四個月，累計合約簽約銷售額16.08億元，按年下跌48.7%，累計合同銷售面積約為87,288平方米，按年跌55.5%。
更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁
【ET財智Talk】比特幣今年升逾80% 以太坊前景更吸引？ 6月發牌監管虛擬資產有咩影響？OKX黎智凱逐一分析
相關文章：
【内房危機】易居企業控股升逾4成 公布境外債重組計劃 另去年虧損收窄至39億人幣
記者：伍鍵文