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【内房危機】景瑞控股4月銷售按年跌近6成　一文看清4月内房銷售（不斷更新）

股市 17:28 2023/05/02

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一文看清4月内房銷售（不斷更新）

内房銷售增速放緩，房地產研究機構中指研究院公布，4月百強房企銷量額按月下降17.4%，按年則升3成。今年首四個月，百強房企銷售總額約2.39萬億元（人民幣，下同），按年增12.8%。

研究院表示，4月前期積壓需求集中釋放後，當前部分重點城市的市場活躍度下行，導致按月增幅下跌。居民收入及就業預期偏弱下，市場進一步恢復的動力不足。

本報綜合各大內房的4月份銷售數據，以便讀者閱覽。以下貨幣單位為人民幣。

内房 4月 首季銷售額
銷售額（億） 按年變幅（%） 銷售額（億） 按年變幅（%）
景瑞控股 3.7 -59.1% 16.1 -48.7%

景瑞控股 （01862） 公布，4月合約簽約銷售額3.7億元，按年跌近59.1%，合同銷售面積約20,582平方米，按年跌61.2%。首四個月，累計合約簽約銷售額16.08億元，按年下跌48.7%，累計合同銷售面積約為87,288平方米，按年跌55.5%。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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