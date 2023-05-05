【內房銷售】綠城中國上月銷售按年升1倍　一文看清4月内房銷售（不斷更新）

▲ 一文看清4月内房銷售（不斷更新）

内房銷售增速放緩，房地產研究機構中指研究院公布，4月百強房企銷量額按月下降17.4%，按年則升3成。今年首四個月，百強房企銷售總額約2.39萬億元（人民幣，下同），按年增12.8%。

研究院表示，4月前期積壓需求集中釋放後，當前部分重點城市的市場活躍度下行，導致按月增幅下跌。居民收入及就業預期偏弱下，市場進一步恢復的動力不足。

本報綜合各大內房的4月份銷售數據，以便讀者閱覽。以下貨幣單位為人民幣。

内房 4月 首四個月銷售額 銷售額（億） 按年變幅（%） 銷售額（億） 按年變幅（%） 中國海外發展 （00688） 340.3 +67.1% 1,176.3 +71.4% 萬科 （02202） 334.7 +8.5% 1348.6 -1.8% 碧桂園 （02007） 226.9 +0.2% / / 綠城中國 （03900） 196 +100% 695 +44.8% 美的置業 （03990） / / 295.9 +20.3% 融創中國 （01918） 80.6 -40.6% 373.3 -56.6% 保利置業 （00119） 63 +250% 279 +257% 中國海外宏洋 （00081） 38.7 +33.1% 173.8 +44% 金地商置 （00535） 30.9 -1.2% 129.7 -26.7% 融信中國 （03301） 20.9 -51.9% 59.5 -75.8% 正榮地產 （06158） 16.5 -28.1% 64.4 -60.5% 時代中國 （01233） 14.9 -58.3% 69.5 -60.9% 建業地產 （00832） 10.1 -61.5% 70.4 -20.9% 銀城國際 （01902） 9.1 -41.7% 32.6 -23.1% 景瑞控股 （01862） 3.7 -59.1% 16.1 -48.7%

正榮地產 （06158） 4月合約銷售金額約為16.54億元，按年跌28.1%，合約銷售建築面積約為9.6萬平方米，合約平均售價約為每平方米17,300元。首四個月累計合約銷售金額約為64.41億元，按年跌60.5%，合約銷售建築面積約為43萬平方米及合約平均售價約為每平方米15,000元。

綠城中國 （03900） 指，4月綠城集團自投項目取得銷售4009套，銷售面積約60萬平方米，銷售金額為約196億元，按年升1倍，銷售均價為每平方米32495元。

首四個月綠城集團取得合同銷售金額約695億元，按年升44.8%，其中歸屬於綠城集團的權益金額約為442億元，按年升74%。截至4月底止，另有累計已簽認購協議未轉銷售合同的金額約57億元，其中歸屬於綠城集團的權益金額約34億元。

計及代建管理項目，首四個月綠城集團累計取得總合同銷售金額約884億元，按年升38.8%。

時代中國 （01233） 4月合同銷售約為14.94億元，按年跌58.3%，簽約建築面積約為8.4萬平方米。首四個月合同銷售約為69.45億元，按年跌60.9%，簽約建築面積約為41.7萬平方米。

萬科 （02202） 4月份實現合同銷售面積206.3萬平方米，合同銷售金額334.7億元，按年升8.5%。首四個月累計實現合同銷售面積832萬平方米，合同銷售金額1,348.6億元，按年跌1.8%。

建業地產 （00832） 4月份取得物業合同銷售額10.13億元，按年減少為61.5%；合同銷售建築面積15.3萬平方米，按年減少為59.2%；每平方米平均銷售價格為6,634元，按年減少為5.6%。首四個月集團已取得物業合同銷售總額70.41億元，按年減少為20.9%；總合同銷售建築面積100.7萬平方米，按年減少為13.7%；每平方米平均銷售價格為6,994元，按年減少為8.3%。

融創中國 （01918） 4月集團實現合同銷售金額約80.6億元，按年跌40.6%，合同銷售面積約57.8萬平 方米，合同銷售均價為每平方米約13,940元。首4個月累計實現合同銷售金額約373.3億元，按年跌56.6%，累計合同銷售面積約281.4萬平方米，合同銷售均價約每平方米13,270元。

銀城國際 （01902） 4月的總合約銷售額約為9.1億元，按年跌41.7%，合約建築面積約為3.7萬平方米及平均合約售價 約為每平方米24,433元。首四個月總合約銷售額約32.6億元，按年跌23.1%，總合約建築面積約為15.1萬平方米及平均合約售價約為每平方米21,577元。

中國海外發展 （00688） 公布，其系列公司的合約物業銷售金額約340.33億元，按年上升67.1%，已售樓面面積約為124.36萬平方米。按年增38.6%。今年首四個月，累計合約銷售額1,176.3億元，按年增71.4%，累計已售樓面面積約550.7萬平方米，增61.8%。

中國海外宏洋 （00081） 公布，4月實現合約銷售額38.73億元，按年升33.1%，合約銷售面積31.14萬平方米，按年增3.2%。今年首四個月，累計合約銷售額173.77億元，按年增加44%，合約銷售面積146.61萬平方米，按年升27%。

金地商置 （00535） 四月的合約銷售總額約30.9億元，按年跌1.2%，而期內合約銷售總面積約18.8萬平方米，銷售均價為每平方米約16,400元。首4個月累計合約銷售總額約129.66億元，按年跌26.7%，而累計銷售總面積約82萬平方米。

碧桂園 （02007） 4月單月共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約226.9億元，按年微升0.2%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約278萬平方米。

保利置業 （00119） 指，4月置業集團實現合同銷售金額約63億元，按年升250%，合同銷售面積約25.5萬平方米，合同銷售均價約24,532元每平方米。首4個月置業集團累計實現合同銷售金額約279億元，按年增長257%，累計合同銷售面積約108.6萬平方米，合同銷售均價約25,717元每平方米。

融信中國 （03301） 4月總合約銷售額約為20.9億元，按年跌51.9%，合約建築面積約為13.7萬平方米，平均合約售價約為每平方米15,230元。首4個月總合約銷售額約為59.5億元，按年跌75.8%，總合約建築面積約為47.7萬平方米，平均合約售價約為每平方米12,479元。

美的置業 （03990） 首4個月合同銷售金額約295.9億元，按年升20.3%，而相應的已售建築面積約228.5萬平方米。

景瑞控股 （01862） 公布，4月合約簽約銷售額3.7億元，按年跌近59.1%，合同銷售面積約20,582平方米，按年跌61.2%。首四個月，累計合約簽約銷售額16.08億元，按年下跌48.7%，累計合同銷售面積約為87,288平方米，按年跌55.5%。

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記者：伍鍵文