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【內房銷售】深圳控股首4個月合同銷售升94% 一文看清4月内房銷售（不斷更新）
内房銷售增速放緩，房地產研究機構中指研究院公布，4月百強房企銷量額按月下降17.4%，按年則升3成。今年首四個月，百強房企銷售總額約2.39萬億元（人民幣，下同），按年增12.8%。
研究院表示，4月前期積壓需求集中釋放後，當前部分重點城市的市場活躍度下行，導致按月增幅下跌。居民收入及就業預期偏弱下，市場進一步恢復的動力不足。
本報綜合各大內房的4月份銷售數據，以便讀者閱覽。以下貨幣單位為人民幣。
|内房
|4月
|首四個月銷售額
|銷售額（億）
|按年變幅（%）
|銷售額（億）
|按年變幅（%）
|中國海外發展 （00688）
|340.3
|+67.1%
|1176.3
|+71.4%
|萬科 （02202）
|334.7
|+8.5%
|1348.6
|-1.8%
|潤地 （01109）
|330.1
|+119.2%
|1120.3
|+83.6%
|碧桂園 （02007）
|226.9
|+0.2%
|/
|/
|綠城中國 （03900）
|196.0
|+100%
|695.0
|+44.8%
|龍湖 （00960）
|164.6
|／
|671.6
|／
|金茂 （00817）
|144.0
|40.7%
|586.3
|40.0%
|越秀地產 （00123）
|133.3
|+6.3%
|235.8
|+7.7%
|美的置業 （03990）
|/
|/
|295.9
|+20.3%
|旭輝 （00884）
|83.0
|-17.8%
|294.3
|-24.2%
|融創中國 （01918）
|80.6
|-40.6%
|373.3
|-56.6%
|新城發展 （01030）
|71.6
|-20.7%
|286.7
|-28.5%
|遠洋集團 （03377）
|70.3
|+2.9%
|235.8
|+7.7%
|保利置業 （00119）
|63.0
|+250%
|279.0
|+257%
|世茂集團 （00813）
|50.1
|-16.9%
|198.5
|-29.5%
|中國海外宏洋 （00081）
|38.7
|+33.1%
|173.8
|+44.0%
|雅居樂 （03383）
|36.8
|-6.6%
|204.8
|-18.2%
|中梁控股 （02772）
|33.0
|-19.5%
|147.3
|-42.7%
|寶龍地產 （01238）
|31.2
|+0.9%
|119.6
|-21.3%
|金地商置 （00535）
|30.9
|-1.2%
|129.7
|-26.7%
|中駿集團 （01966）
|25.1
|-44.0%
|139.7
|-36.0%
|弘陽地產 （01996）
|21.9
|-15.4%
|95.0
|-23.4%
|融信中國 （03301）
|20.9
|-51.9%
|59.5
|-75.8%
|正榮地產 （06158）
|16.5
|-28.1%
|64.4
|-60.5%
|合生創展 （00754）
|15.9
|/
|116.5
|+10.0%
|時代中國 （01233）
|14.9
|-58.3%
|69.5
|-60.9%
|力高地產 （01622）
|/
|/
|55.8
|-24.7%
|德信中國 （02019）
|13.9
|-4.2%
|51.0
|-75.0%
|大唐集團 （02117）
|13.8
|-25.4%
|54.2
|-34.7%
|上坤地產 （06900）
|/
|/
|12.3
|-64.0%
|港龍中國 （06968）
|11.0
|+82.8%
|43.0
|+3.3%
|建業地產 （00832）
|10.1
|-61.5%
|70.4
|-20.9%
|銀城國際 （01902）
|9.1
|-41.7%
|32.6
|-23.1%
|深圳控股 （00604）
|8.2
|+109.5%
|32.9
|+93.8%
|景瑞控股 （01862）
|3.7
|-59.1%
|16.1
|-48.7
深圳控股 （00604） 公布，4月合同銷售額8.2億元，按年升1.1倍、按月則下跌45.8%；合同銷售面積約3.4平方米，按年亦升88.4%、按月跌41.1%。首4個月總合同銷售額約32.9億元，按年升93.8%，總合同銷售面積13.8萬平方米，按年升1.4倍，每平方米售價23,915元。
世茂集團 （00813） 公布銷售數據，4月合約銷售金額50.1億元，按年減少16.9%；合約銷售面積33.8萬平方米，按年減少9.2%；每平方米銷售均價14,837元，按年減少8.5%。今年首四個月，累計合約銷售金額約198.5億元，按年減少29.5%；累計銷售面積約為131.3萬平方米，按年跌24.4%；每平方米銷售均價15,115元，按年增加6.7%。
上坤地產 （06900） 首4個月合約銷售金額12.3億元，按年減少64%；建築面積11.1萬平方米，按年減少63.2%；每平方米均價11,030元，按年減少2.4%。
合生創展 （00754） 公布銷售數據，4月合約銷售金額15.9億元；今年首四個月，累計合約銷售金額約116.5億元，按年增加10%；累計銷售面積約為52.41萬平方米，按年跌40.3%；每平方米銷售均價38,054元，按年增加91.6%。
大唐集團 （02117） 公布銷售數據，4月合約銷售金額13.8億元，按年跌25.4%，銷售面積約為13.35萬平方米，按年跌3成。今年首四個月，累計合約銷售金額約為54.17億元，按年跌34.7%；累計銷售面積約為52.41萬平方米，按年跌36.9%。
中駿集團 （01966） 4月合同銷售金額25.1億元，按年減少44%；合同銷售面積18.8萬平方米，按年增加48%；每平方米均價13,347元。首4個月合同銷售金額139.7億元，按年減少36%；建築面積110.3萬平方米，按年減少33%，每平方米12,666元。
力高地產 （01622） 首4個月合約銷售金額55.8億元，按年減少24.7%；建築面積64.1萬平方米，按年減少25.2%。
港龍中國地產 （06968） 4月合同銷售金額11億元，按年增82%；首4個月合同銷售金額43億元，按年升3.3%。
中國金茂 （00817） 4月合同銷售金額144億元，按年增40.7%；合同銷售面積90.4萬平方米，按年增加49.3%。首4個月合同銷售金額586.3億元，按年升40%；建築面積339.9萬平方米，按年增54.1%。
潤地 （01109） 4月合同銷售金額330.1億元，按年增119.2%；合同銷售面積124.5萬平方米，按年增加69.2%。首4個月合同銷售金額1120.3億元，按年升83.6%；建築面積463.1萬平方米，按年增44.7%。
禹州集團 （01628） 4月合約銷售金額20.6億元，按年減少21%；銷售面積11.6萬平方米，按年減少24%；每平方米售價17,833元；合約銷售金額74.7億元，按年減少46.7%； 歸屬公司股東權益的合同銷售面積46.6萬平方米，按年減少40.2%；每平方米售價16,023元。
龍湖 （00960） 4月合同銷售金額164.6億元，合同銷售面積96.5萬平方米；歸屬公司股東權益的合同銷售金額112.6億元，按年升53%， 歸屬公司股東權益的合同銷售面積66.5萬平方米。
首4個月龍湖累計實現總合同銷售金額671.6億元，合同銷售面積391.3萬平方米。
弘陽地產 （01996） 公布，4月合約銷售21.9億元，按年減少15.4%；合約面積16.7萬平方米，按年減少3.3%；每平方米13,073元。今年首四個月，集團累計合同銷售金額約95億元，按年跌23.4%；累計合同銷售面積約67.8萬平方米，按年跌21.2%；每平方米14,020元。
新城發展 （01030） 公布，4月合約銷售71.6億元，按年減少20.7%；合約面積80.2萬平方米，按年減少21.4%。今年首四個月，集團累計合同銷售金額約286.7億元，按年跌28.5%；累計合同銷售面積約331.9萬平方米，按年倒退19.2%。
越秀地產 （00123） 公布，4月合同銷售（連同合營及聯營公司項目的合同銷售）金額約133.31億元，按年增6.3%，實現合同銷售面積約為39.58萬平方米，按年升31.1%。今年首四個月，累計合同銷售約為人民幣571.64億元，按年上升約116.9%；累計合同銷售面積約為166.88 萬平方米，按年增加約9成。
遠洋集團 （03377） 公布，4月協議銷售額70.3億元，按年增加2.9%；銷售面積54.3萬平方米，按年增加24.3%；每平方米15,600元。首四個月協議銷售總額為235.8億元，按年增加7.7%；銷售總面積為173.7萬平方米，按年增加26.1%；每平方米15,900元。
中梁控股 （02772） 公布，4月合約銷售額33億元，按年減少19.5%，合約銷售面積32.1萬平方米，按年減少25.3%；每平方米10,000元。首四個月合約銷售總額為147.3億元，按年跌42.7%，合約銷售總面積為147.7萬平方米，按年跌42.5%；每平方米10,300元。
德信中國 （02019） 公布，4月合約銷售額13.9億元，按年減少54.2%，合約銷售面積5.1萬平方米，按年減少70.6%。首四個月合約銷售總額為95.6億元，按年跌75%，合約銷售總面積為52.7萬平方米，按年跌12.6%。
雅居樂 （03383） 公布，4月預售金額36.8億元，按年減少6.6%；銷售面積24.7萬平方米，按年減少23.8%；每平方米售價14,872元，按年增加22.5%。首四個月預售金額204.8億元，按年減少18.2%，合約銷售總面積為136.5萬平方米，按年跌29%；每平方米售價15,050元，按年減少15.5%。
寶龍地產 （01238） 公布，4月的合約銷售額31.23億元，按年增0.87%，合約銷售面積19.81萬平方米，按年減少9.87%。首四個月，合約銷售總額為119.6億元，按年跌21.3%，合約銷售總面積為77.12萬平方米，按年跌21.3%。
旭輝 （00884） 合同銷售金額約83.0億元，按年跌17.8%，合同銷售面積約589,100平方米，合同銷售均價約每平方米15,400元，及公司股東權益應佔合同銷售金額約45.9億元。首四個月集團錄得累計合同銷售金額約294.3億元，按年跌24.2%，合同銷售面積約200萬平方米，合同銷售均價約每平方米15,500元，及公司股東權益應佔合同銷售金額約160.2億元。
正榮地產 （06158） 4月合約銷售金額約為16.54億元，按年跌28.1%，合約銷售建築面積約為9.6萬平方米，合約平均售價約為每平方米17,300元。首四個月累計合約銷售金額約為64.41億元，按年跌60.5%，合約銷售建築面積約為43萬平方米及合約平均售價約為每平方米15,000元。
綠城中國 （03900） 指，4月綠城集團自投項目取得銷售4009套，銷售面積約60萬平方米，銷售金額為約196億元，按年升1倍，銷售均價為每平方米32495元。首四個月，綠城取得合同銷售金額約695億元，按年升44.8%，其中歸屬於綠城集團的權益金額約為442億元，按年升74%。
截至4月底止，另有累計已簽認購協議未轉銷售合同的金額約57億元，其中歸屬於綠城集團的權益金額約34億元。計及代建管理項目，首四個月綠城集團累計取得總合同銷售金額約884億元，按年升38.8%。
時代中國 （01233） 4月合同銷售約為14.94億元，按年跌58.3%，簽約建築面積約為8.4萬平方米。首四個月合同銷售約為69.45億元，按年跌60.9%，簽約建築面積約為41.7萬平方米。
萬科 （02202） 4月份實現合同銷售面積206.3萬平方米，合同銷售金額334.7億元，按年升8.5%。首四個月累計實現合同銷售面積832萬平方米，合同銷售金額1,348.6億元，按年跌1.8%。
建業地產 （00832） 4月份取得物業合同銷售額10.13億元，按年減少為61.5%；合同銷售建築面積15.3萬平方米，按年減少為59.2%；每平方米平均銷售價格為6,634元，按年減少為5.6%。首四個月集團已取得物業合同銷售總額70.41億元，按年減少為20.9%；總合同銷售建築面積100.7萬平方米，按年減少為13.7%；每平方米平均銷售價格為6,994元，按年減少為8.3%。
融創中國 （01918） 4月集團實現合同銷售金額約80.6億元，按年跌40.6%，合同銷售面積約57.8萬平 方米，合同銷售均價為每平方米約13,940元。首4個月累計實現合同銷售金額約373.3億元，按年跌56.6%，累計合同銷售面積約281.4萬平方米，合同銷售均價約每平方米13,270元。
銀城國際 （01902） 4月的總合約銷售額約為9.1億元，按年跌41.7%，合約建築面積約為3.7萬平方米及平均合約售價 約為每平方米24,433元。首四個月總合約銷售額約32.6億元，按年跌23.1%，總合約建築面積約為15.1萬平方米及平均合約售價約為每平方米21,577元。
中國海外發展 （00688） 公布，其系列公司的合約物業銷售金額約340.33億元，按年上升67.1%，已售樓面面積約為124.36萬平方米。按年增38.6%。今年首四個月，累計合約銷售額1,176.3億元，按年增71.4%，累計已售樓面面積約550.7萬平方米，增61.8%。
中國海外宏洋 （00081） 公布，4月實現合約銷售額38.73億元，按年升33.1%，合約銷售面積31.14萬平方米，按年增3.2%。今年首四個月，累計合約銷售額173.77億元，按年增加44%，合約銷售面積146.61萬平方米，按年升27%。
金地商置 （00535） 四月的合約銷售總額約30.9億元，按年跌1.2%，而期內合約銷售總面積約18.8萬平方米，銷售均價為每平方米約16,400元。首4個月累計合約銷售總額約129.66億元，按年跌26.7%，而累計銷售總面積約82萬平方米。
碧桂園 （02007） 4月單月共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約226.9億元，按年微升0.2%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約278萬平方米。
保利置業 （00119） 指，4月置業集團實現合同銷售金額約63億元，按年升250%，合同銷售面積約25.5萬平方米，合同銷售均價約24,532元每平方米。首4個月置業集團累計實現合同銷售金額約279億元，按年增長257%，累計合同銷售面積約108.6萬平方米，合同銷售均價約25,717元每平方米。
融信中國 （03301） 4月總合約銷售額約為20.9億元，按年跌51.9%，合約建築面積約為13.7萬平方米，平均合約售價約為每平方米15,230元。首4個月總合約銷售額約為59.5億元，按年跌75.8%，總合約建築面積約為47.7萬平方米，平均合約售價約為每平方米12,479元。
美的置業 （03990） 首4個月合同銷售金額約295.9億元，按年升20.3%，而相應的已售建築面積約228.5萬平方米。
景瑞控股 （01862） 公布，4月合約簽約銷售額3.7億元，按年跌近59.1%，合同銷售面積約20,582平方米，按年跌61.2%。首四個月，累計合約簽約銷售額16.08億元，按年下跌48.7%，累計合同銷售面積約為87,288平方米，按年跌55.5%。
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記者：伍鍵文