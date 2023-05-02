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【賢行軼事@iM網欄】香港零售業的落後 從Foot Locker的再敗走反思

名人薈萃 16:58 2023/05/02

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上月全球最大多品牌運動用品連鎖店之一的Foot Locker宣布撤出香港，自2018年重返香港後不足5年再次敗走，當然除了香港本身管理上連番失誤外，該公司全球也在收縮。但就香港而言，以整個零售業來看，除了顯示出香港的獨特性，也令我擔心香港零售業未來發展。

回想2018年，業內早已聽聞Foot Locker會重返香港，我也十分好奇他們的部署，因為以Foot Locker慣例都是以大店形式經營，當揭盅知道他們租用尖沙咀北京道的大店後，香港一些連鎖店管理層馬上放下心頭大石，預言Foot Locker這次重返香港也會失敗收場。零售業最講求的其中一個要素就是位置，外國公司到香港發展，人生路不熟，如果不先聘請熟悉香港零售業的專才加盟，很多時便會委託一些物業顧問或地產代理去幫忙找舖位。而物業代理大都以自己利益為先，雖然那是無可厚非，但很多時會把一些本地人不看好的地段推介給不熟悉香港的外國人，所以一看選址便知道Foot Locker來港初期內部並沒有熟悉香港的專才。到後來慢慢發現Foot Locker部分店舖面積有所調整，開始接近本地相對容易產生盈利模式的面積，還以為他們已找到「盲公竹」來發展，不致再次水土不服。

當然除了店舖的選擇外，商品採購也很重要，很多朋友都說Foot Locker的商品都比較欠缺吸引力，是較不受歡迎或奇怪的款式。這方面則各有看法了！因為Foot Locker這類全球性大型客戶，大部分品牌都是與她作一個全球採購交易，即是他們於品牌總部下單，未必經各地的辦法或代理，所以很多時Foot Locker會有一些較獨特的款式，因為可能品牌的本地辦公室或代理沒有把那些款式帶到香港市場，所以於本地其他連鎖店便找不到。這亦是市民到外地旅遊時，會逛不同地方的店舖，發掘香港找不到的款式的原因。

Foot Locker再一次水土不服，可以同時反映那是香港市場的獨特性。從前香港零售業其中一項獨特性是店舖面積少，而且密集。還記得從前外國運動品牌的商層來香港，帶他們到當時極繁華的「波鞋街」，他們總是不明白，為何一間一間這麼細小的店舖，而且產品在同一地段內重複又重複，但卻是當時全球最高銷售效率的街道之一。而香港的購物商場店舖與外國比較起來大部分亦是偏小，這對國際零售業追求購物體驗、銷售空間、品牌展示的標準截然不同，有時會令外國人感到匪夷所思，這卻成為香港市場其中一樣獨特性。香港消費者習慣這模式，而且那時候，香港鄰近地區發展較慢，所以仍能吸引到不少遊客。

隨着世界不同地區，甚至亞洲區內不同國家快速發展，眾多新大型商場落成，很多之前香港實現不了購物體驗、銷售空間、品牌展示等等在其他城市都能呈現出來，香港商場設計的局限反令香港零售業顯得落後。雖然不同品牌仍想辦法開設一些大型旗艦店，但那只是到達其他城市一個常見的正常水平而已。

但要留意，當中的分別不止是店舖面積而已，亦不是一定要開設旗艦店，一些品牌以為面積大便是旗艦店，然後亦是每間一式一樣的重複，很悶人。在日本、韓國也有一些可能沒甚麼零售體驗的店舖，例如舊式的ABC-Mart，但那裏卻能提供產品的多樣性，還有因應不同運動項目開設的專門店，那種不同類型店舖混合而成的零售市場，更顯得多元化和層次感。我們早應該反思，香港零售業過去的「獨特性」，會否已變成於國際市場落後的標誌。

作者_廖寶賢簡介：

行走不同國際品牌十多年，永遠追求突破，幾番顛覆市場，喜歡新嘗試，樂於創新。現為美國運動品牌K-Swiss、MERRELL、Saucony、法國品牌Palladium區域總經理。

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撰文 : 廖寶賢

欄名 : 賢行軼事

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