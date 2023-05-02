▲ 【HSBC滙豐】滙豐首季客戶貸款淨額降逾8% 與內地公司減少香港借錢有關？

HSBC滙豐 （00005） 首季客戶貸款淨額9633.94億美元，按年減少8.6%。滙豐財務總監艾橋智表示，貸款活動明顯抑制，主要原因是許多以往經香港離岸借款的內地公司，改為在岸借款，因內地利率水平更吸引。即使通關以來經濟反彈，但還未看到貸款活動正常化。

艾橋智坦言：

這將要數個季度，可能是今年晚些時候以至到明年，才開始看到貸款方面的活動正常化。

香港銀行間存款遷移明顯 定存比例增加

他又提到，部分英國企業提早償還貸款，令企業貸款需求受壓，預計今年內信貸需求不會大幅反彈，但維持中長期貸款增長中單位數指引。

存款方面，艾橋智表示，繼續看到香港市場的存款遷移，每月遷移幅度約為1個百分點，現於香港的定存佔存款組合25%，較第4季度增3個百分點，但這種遷移速度已相較去年第二至三季度期間的遷移速度放緩。

他又指，任何可能導致儲蓄帳戶利率提高的港元拆息正常化，都會令這種遷移減慢。

艾橋智提到，今年首季度滙豐香港零售存款增加，滙豐美國商業銀行存款亦升5%，後者是受惠於有存款從美國中小型銀行流入。

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記者：胡學能