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【港元定存】渣打延長港元超短存8厘息至本月底 龍頭行仲高息

16:53 2023/05/02

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靜觀聯儲局議息，港銀按兵不動。

5月開局首個交易日，市場觀望氣氛甚濃，今天（5月2日）有4間銀行調整港元定期存款息，當中1加1減，另有兩間加減不一，包括大眾銀行提高兩個月或以下短存0.1厘，現時兩個月的新息率2.6厘。至於花旗短減長加，調低3個月年息0.1厘至3.4厘，但微升1年期0.01厘至3.31厘。同樣，建行亞洲加減不一，微升1個月0.02厘至3.2厘；且重谷以電子渠道開立1個月年息獲加0.1厘，新舊資金皆享此着數，即電子敘造有3.3厘；該行卻略減3個月0.03厘至3.6厘。

●虛銀連續3年虧損  高息吸客料克制  PAOB撤3個月4厘息

反觀，平保（02318）牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB），把3個月4厘息下架。

市料以虛擬銀行連蝕3年，去年8間虛銀合共燒錢近34億元，當中以PAOB蝕1.56億元，縱使虧損額是8間最少；惟虛銀在牌面上鬥蝕本高息谷客料較克制。

●渣打7天年息享8厘延至本月底   集友中短存息優惠順延至本周四

另有大小行延長優惠，渣打香港（02888）剛把7天年息享8厘，由4月底截止延長至5月底；集友則把3個月享3.35厘及半年的3.55厘，亦順延至本周四（4日）。

回顧上星期的4月煞科周，共有8間銀行鬥加定存息，竟乏業界一面倒減息，為今年首現。壓軸加息包括PAOB累加3個月年息1.4厘，新息率衝上4厘；建行亞洲更一周5連加，累升3個月年息0.13厘至3.63厘；甚至連早前頻頻劈息的大新（02356），終掉頭加息，目前4個月、5個月、半年、9個月及1年調升0.2厘後，皆劃一重上3厘。

相反，TOM集團（02383）有份的虛擬銀行匯立（WeLab Bank）卻短減長加，下調半年及9個月0.2厘，半年的新息率險守3厘，9個月報3.2厘；卻加1年0.1厘至3.4厘。

全球焦點聯儲局議息   美債務上限兩黨角力

展望5月開局的市況，全球聚焦超級星期四（5月4日），聯儲局議息是否如花旗所料加0.25厘，以及本港的最優惠利率（P）會否如東亞（00023）及上商的專家預期繼續維持不變。

另一暗湧是美國債務上限的炸彈，下周二（9日）兩大黨又再磋商。華僑銀行經濟師謝棟銘表示，今年1月美國政府債務已觸及法定舉債上限，無法再發行新的債券進行融資，目前財政部在非常時期採非常手段，令政府繼續運行。不過，根據估算，通過非常措施所提供的現金，或許在6月某一天用盡；如果無法舉債的話，不排除政府再次關門。

謝棟銘拆解，美國債務上限的爭拗並不陌生，自1960年以來，美國債務上限共調高78次。然而，美國財長耶倫再三警告，國會一旦因未能提高債務上限而違約，將引發一場經濟災難。

謝棟銘認為，債務上限是黨爭的利器，隨着去年中期選舉後，共和黨奪下眾議院多數席位，卻在參議院失利；共和黨顯然利用這炸彈為明年的總統大選鋪路。

謝棟銘進一步剖析，事實上，近期共和黨控制的眾議院，成功通過「限制、儲蓄、成長法案」，該法案同意提高債務上限1.5萬億美元，但作為交換，需要在未來10年消減4.8萬億美元開支；可是，拜登政府對這法案有兩大異議，包括︰（1）拜登已多番明言拒絕接受消減開支的舉債上限調整；（2）這1.5萬億美元上限，也僅夠支撑政府一年，尋求連任的拜登，不希望在明年大選前還要為此癥結糾纏不休。

謝棟銘補充，從市場角度來看，隨着債務違約時間臨近，美債長端收益率可能會下滑，因投資者普遍相信，就算美國因債務上限問題而違約，但只是技術性違約，並不擔心華府賴債。

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●港走資加劇+存款增+跨境理財通開戶踴躍  中小銀有機掉頭加息

此外，專家以3大主題料個別中小行掉頭加息，分別為：

（1）本港走資加劇，銀行總結餘已跌穿500億元，跌至逾14年低位，4月底終於出現全周加定存息的銀行數目多於減息，乃今年首次出現，市料業界在半年結前為補充流動性早作備戰。

（2）金管局公布，3月份認可機構的存款總額上升0.9%；其中港元存款及外幣存款分別升1.2%及0.5%。首季，存款總額及港元存款分別上升0.5%及2.6%。市料因3月突爆歐美銀行危機，避險閒資湧入保本賺息的定期存款。

（3）高息吸引北水客，中港通關後，「跨境理財通」開戶人數明顯上升，人民銀行廣州分行數據顯示，3月份個人投資者新增3,594人，按月多77.8%。「理財通」自2021年10月推出，至今年3月底止，內地個人投資者持有港澳產品市值餘額為5.51億元(人民幣，下同)，存款佔比逾95%，達5.27億元；期間合共4.72萬人參與「跨境理財通」，港澳投資者3.46萬人，內地投資者1.26萬人，滙款金額30.23億元。

另方面，1個月拆息9連升，突破3.4厘。

綜觀4大行的定存息：
3個月：
滙豐（HSBC）及中銀香港（02388）3.1厘
恒生（00011）3.09厘
渣打香港3厘（只供中小企客戶）

半年期：中銀、滙豐及渣打3.2厘
恒生3.19厘

1年期：滙豐、中銀及渣打3.4厘
恒生3.1厘

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特約記者：曾桂芬 

責任編輯：李勝君

恒生銀行（00011） 跨境理財通 香港金融管理局 東亞銀行（00023） 滙立銀行 大新銀行（02356） 集友銀行 渣打集團（02888） WeLab 花旗銀行

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