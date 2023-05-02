【防機密外洩】三星祭出新政策　禁員工用ChatGPT等生成式AI工具

三星電子（Samsung Electronics）日前引入生成式AI工具ChatGPT後不到一個月，便發生了機密資料外洩事件。為防止此類事故再次發生，彭博社報道指出，三星電子在昨（1日）發出內部備忘錄，宣布推出新政策，規定員工不得在公司的電腦、平板電腦、電話或內部網路上使用生成式AI系統，違例者將會遭到處分甚至被解僱。

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彭博社引述三星電子內部備忘錄，指出該企已正式實施新限制，員工將禁止透過公司電腦、平板或手機使用生成式AI系統，也禁止在連線內部網路時使用相關平台，當中包括ChatGPT、Bard和Bing這類的生成式AI工具。

三星電子也要求員工在個人裝置使用ChatGPT時，切勿輸入與公司有關的資訊，以及可能透露公司財產的私人訊息，否則員工將遭到處分或開除。

擬推自家內部AI工具

三星電子另提及，公司內部正評估如何創造一個安全的環境，讓員工可以安心地使用生成式AI，但目前將暫時全面禁用相關工具。該企也正計畫建立內部AI工具，預計用於翻譯文件、協助軟件開發等。

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責任編輯：曾曉汶

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