  • 26°C
香港時間 : 2023502日 (週二) 17:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Morgan Stanley計劃第二輪裁員 約減3,000個職位 財務總監：「費用管理」是優先事項

環球政經 15:43 2023/05/02

分享：

分享：

一位消息人士周一（1日）告訴《路透社》，摩根士丹利Morgan Stanley（MS）正計劃在第二季度裁減約3,000個職位，這是六個月內的第二輪裁員。

消息人士稱，緩慢的交易和嚴峻的經濟環境促使Morgan Stanley審視其員工人數。最新的舉措是緊接著另一個投資費用下降的季度，導致總收入近2％下降至145億美元後才出現的

上個月，財務總監Sharon Yeshaya曾表示，鑑於更廣泛的市場不確定性和通貨膨脹率升高，「費用管理」是一個優先事項。

 

友邦中國河南分公司 獲當局准許開業  詳情請看【下一頁

由於投資者對動蕩的市場和迅速上升的利率越來越謹慎，華爾街的投資銀行已經遭受了交易的低迷。初創企業推遲上市，直到投資者情緒好轉，首次公開募股也幾乎處於停滯狀態。

根據Dealogic的數據，第一季度的併購量比上年同期減少了近一半。

Morgan Stanley首席執行官戈爾曼James Gorman曾在12月表示，他們將在全球範圍內進行「適度」裁員，但沒有給出確切數字。截至3月底，Morgan Stanley有超過82,000名員工，此次裁員將影響其近4%的員工。

【五一長假】「五一」出行成交創歷史峰值 長假首日旅遊訂量升十倍  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷

 

開啟hket App，閱讀全文
AG Acquisition 歷史科 財務自由 經濟 路透社 記者 香港經濟日報 成交 投資銀行 第一集團
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？
【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？
Window 10迎來最終功能更新 微軟：強烈建議過渡至Window 11
Window 10迎來最終功能更新 微軟：強烈建議過渡至Window 11
【裝修設計】為34校網買入何文田麗豪閣　業主豪擲200萬裝修　860呎單位變型格風
【裝修設計】為34校網買入何文田麗豪閣　業主豪擲200萬裝修　860呎單位變型格風
【姜濤 X 無糖可口可樂】姜濤現身MOKO互動體驗區首唱無可取代 逾千姜糖迫爆商場唱生日歌
【姜濤 X 無糖可口可樂】姜濤現身MOKO互動體驗區首唱無可取代 逾千姜糖迫爆商場唱生日歌
【銀行危機】美國第一共和銀行宣布倒閉 協議由摩根大通承接存戶
【銀行危機】美國第一共和銀行宣布倒閉 協議由摩根大通承接存戶
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款