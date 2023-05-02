Morgan Stanley計劃第二輪裁員 約減3,000個職位 財務總監：「費用管理」是優先事項

一位消息人士周一（1日）告訴《路透社》，摩根士丹利Morgan Stanley（MS）正計劃在第二季度裁減約3,000個職位，這是六個月內的第二輪裁員。

消息人士稱，緩慢的交易和嚴峻的經濟環境促使Morgan Stanley審視其員工人數。最新的舉措是緊接著另一個投資費用下降的季度，導致總收入近2％下降至145億美元後才出現的

上個月，財務總監Sharon Yeshaya曾表示，鑑於更廣泛的市場不確定性和通貨膨脹率升高，「費用管理」是一個優先事項。

友邦中國河南分公司 獲當局准許開業 詳情請看【下一頁】

由於投資者對動蕩的市場和迅速上升的利率越來越謹慎，華爾街的投資銀行已經遭受了交易的低迷。初創企業推遲上市，直到投資者情緒好轉，首次公開募股也幾乎處於停滯狀態。

根據Dealogic的數據，第一季度的併購量比上年同期減少了近一半。

Morgan Stanley首席執行官戈爾曼James Gorman曾在12月表示，他們將在全球範圍內進行「適度」裁員，但沒有給出確切數字。截至3月底，Morgan Stanley有超過82,000名員工，此次裁員將影響其近4%的員工。

【五一長假】「五一」出行成交創歷史峰值 長假首日旅遊訂量升十倍 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷