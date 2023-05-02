【水果第一股】 愈臭愈好食？ 洪九果品靠一種生果大賣 首季收入大增逾50%

洪九果品（06689）公布最新營運數據，今年首季收入約43.3億元人民幣，按年增50.3%。惟股價今日（2日）如坐過山車，早段低見14.38元，最多跌近一成，午後跌幅逐步收窄，接近收市再度轉升，收報15.92元，微升0.3%。

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期內，六大核心單品收入貢獻約20.2億元（人民幣，下同），升77.3%，其中最大的核心單品榴蓮銷售額達8.8億元，按年升1.6倍。集團表示，自今年初，受惠國際物流運輸效率改善及海關通關時長縮短的利好影響，加大了對於核心單品的採購，以滿足內地消費者對於核心品類水果的旺盛需求，核心單品的收入佔比持續回升。

集團指，自去年9月份，將榴蓮採購地從泰國拓展至越南，鑑於越南與泰國在榴蓮成熟旺季的互補性，將提升公司在內地市場中全年供應榴蓮的能力，並進一步提升在內地水果分銷行業中的競爭力。另一方面，集團於今年初入駐頭部電商直播領域平台，並與部分內地KOL合作，從而持續發掘收入增長的新引擎。

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記者：郭秀慧