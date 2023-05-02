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【HSBC滙豐】滙豐：SVB英國項目入帳、資產減值2億美元　首18個月或拖累滙豐利潤

股市 16:23 2023/05/02

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【HSBC滙豐】滙豐：SVB英國項目入帳、資產減值2億美元　首18個月或拖累滙豐利潤

HSBC滙豐 （00005） 今年3月宣布，「1英鎊」收購英國矽谷銀行（SVB英國），有關項目在今年首季業績入帳。滙豐在3月13日建立期初資產負債表，並應用公允值評估，導致資產淨值減少2億美元。暫計收購增益15.11億美元，反映1英鎊代價與資產淨值之間的差額。滙豐表示，待詳細盡職審查後，收購SVB英國的增益或會有所變動。

截至今年3月底，滙豐英國已為英國矽谷銀行提供28億美元資金。滙豐指，收購英國矽谷銀行初期曾有存款流出，但目前已回復穩定，終止帳戶的客戶數目微不足道。

滙豐指，收購英國矽谷銀行及在全球各地的相關投資，預期會令集團營業支出增加約1%，這並不包括於今年將成本增⻑保持在約3%的目標，亦不包括貨幣換算差額的影響、須予注意項目和按固定匯率重新換算惡性通脹經濟體2022年業績的影響。

滙豐又預期，於去年全年業績中宣布最多3億美元的遣散費，將集中於今年第二季產生，隨之而來的效益預期將於2023年底至2024年顯現。

祈耀年：收購英國SVB後在美國招兵

滙豐行政總裁祈耀年表示，已在美國招聘40人，以在美國建立SVB英國的能力，指基於所聘用人員的質素，有信心投資回報期相對較短。

他強調，這是一項明智和適度的投資，並以自然增長而行，對收購帶來的投資回報率相當有信心。即使收購SVB英國首18個月對滙豐利潤有一定程度拖累，但其後可重拾利潤。他又指該項目這對所有業務地區都很關鍵，並在收入方面有巨大的增長潛力。

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記者：胡學能

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