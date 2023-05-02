▲ 【大行看法】畢馬威中國：中國風投首季有所回升 惟交易量偏低

畢馬威中國發布《風投脈搏》2023年首季報告，指亞洲區獲得風投支持的企業完成1,773宗交易，融資額共135億美元。今年首季中國的風險投資總額為74億美元，風險投資活動在下半季隨疫情減弱而有所回升，惟有部分投資者質疑估值過高，導致相關融資大幅下降，但種子輪和A輪融資則較爲穩定。

畢馬威中國：風投交易量維持較低水平

畢馬威中國合夥人史韡表示，現時風險投資活動重新變得活躍，但交易量大致維持較低水平，惟市場已展示了樂觀的跡象，當中生物技術和生命科學是風投活動近期較為活躍的新領域，在第2季度值得關注。

季内，亞洲對替代能源和電動汽車的風險投資需求仍然殷切，中港主導區內最大規模的交易，當中包括，電動汽車製造商吉利汽車 （00175） 旗下極氪融資7.5億美元、化石燃料脫碳公司怡斯萊融資4億美元、聯合飛機融資2.9億美元等。

畢馬威中國客戶諮詢與創新合夥人查瑋亮（Egidio Zarrella）表示，電動汽車、替代能源、綠色科技領域目前仍然在亞洲表現良好，該等領域具吸引力、發展勢頭向好，吸引眾多投資者參與其中，而人工智能也備受投資者關注，包括消費者應用科技等解決方案。

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記者：伍鍵文