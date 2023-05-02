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【大行點睇】施羅德：中國經濟重啟影響未完全浮現 留意3大長綫投資主題

股樓投資 16:43 2023/05/02

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施羅德中國A股基金經理李文傑發表報告，指隨著中國政府放寬新冠疫情防控措施及經濟活動重啟，中國股市表現近期向好，惟更長遠的趨勢同樣令人鼓舞。

他指出，中國經濟重啟將惠及消費及多個行業的企業盈利，包括食品飲料、廣告及保險業。然而，中國股市的吸引力不僅限於短期因素，長遠而言，市場會因三大主題而受惠，包括電動汽車供應鏈、科技自給自足及醫療基礎設施。

首先,李文傑認為電動汽車供應鏈是中國股市長期增長的動力，原因是全球環保意識提高，轉向電動汽車已成大勢，而中國在這方面具有領導優勢。他指出，許多中國企業正在建立其在電動汽車供應鏈中的利基業務，當中一家控制全球近90%的電動汽車電機溫度控制關鍵部件市場，客戶包括特斯拉（Tesla）等，隨著電動汽車市場不斷擴大，該企業前景樂觀。  

延伸閱讀：【恒指目標】 匯豐研究予今年恒指目標22490點 籲留意4大投資主題（附10隻推介股）【見下頁

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其次,李文傑相信中美貿易戰加速了中國科技行業的本地化，部分企業將因而受惠。例如一家國內領先的電腦輔助設計軟件供應商，在工業數字化的推動下，該行業規模不斷擴大，該公司前景光明。

最後，李文傑指出，中國政府優先擴充醫療設施，使國內醫療設備供應商獲利，例如一家數字X光設備製造商，在外國替代和政府開支增加的帶動下，前景一片大好。      

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記者：李兆明

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