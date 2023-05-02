IMF提高對亞洲經濟預測至4.6% 警告通貨及西方銀行業或帶來全球風險

國際貨幣基金組織（IMF）周二（2日）提高了對亞洲經濟的預測，因為中國的復蘇支撐了經濟增長，但他們也警告指，持續的通貨膨脹和西方銀行業困境導致的全球市場動盪會帶來風險。

IMF表示，中國經濟的重新開放對該地區至關重要，對亞洲的溢出效應將集中在消費和服務行業的需求，而不是投資。

國際貨幣基金組織在其經濟展望報告中說：「2023年，亞洲和太平洋地區將成為世界主要地區中最具活力的地區，主要是由中國和印度的蓬勃發展前景所推動。與世界其他地區一樣，預計2023年國內需求仍將是整個亞洲最大的增長動力。」

IMF表示，在2022年增長3.8%之後，亞洲經濟今年預計將增長4.6%，對全球經濟增長的貢獻率約為70%，比10月份的預測提升了0.3個百分點。

報告說，中國和印度將是主要的驅動力，分別增長5.2%和5.9%，儘管亞洲其他地區的增長預計也將在今年觸底反彈。但是，IMF將明年的亞洲增長預測下調了0.2個百分點至4.4%，並警告說前景存在風險，如比預期更棘手的通貨膨脹、全球需求放緩以及美國和歐洲銀行業壓力的影響。

延伸閱讀：【第2季部署】花旗把恒指24000點目標延後3個月 另推薦6隻中資股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映：【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

IMF說：「雖然目前為止美國和歐洲金融部門的壓力對該地區的溢出效應已被相對遏制，但亞洲仍然容易受到金融條件收緊以及資產突然和無序重新定價的影響。」

IMF補充指，雖然亞洲擁有強大的資本和流動性緩衝，以抵禦市場衝擊，但該地區的高槓桿企業和家庭部門 「明顯」更容易受到借款成本急劇上升的影響。他們敦促亞洲的中央銀行，不包括日本和中國，保持緊縮的貨幣政策，以降低通脹率，通脹率可能會保持頑固的高位，部分原因是國內需求強勁。

IMF指，如果不能將通脹率降至目標以下，其代價可能超過保持寬鬆貨幣條件的任何好處，「短期內收緊力度不夠，以後需要不成比例的更多貨幣收緊，以避免高通脹根深蒂固，使更大的收縮更有可能。」。雖然中國將是該地區增長的主要驅動力，但該國的房地產行業仍然是政策制定者需要解決的風險，以確保該行業的均衡復甦。

同場加映：【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

政府最近放寬對開發商融資的舉措在很大程度上使大型開發商受益。 IMF亞太部副主任Thomas Helbling就稱中國那些規模較小、實力較弱的地區還沒有顯示出復蘇的跡象。

Helbling在香港的一個媒體發布會上指，雖然政府最近的努力穩定了市場，但它應該積極支持仍在受苦的弱小開發商的重組。

中國的政策制定者一直在努力穩定這個佔全國GDP四分之一的行業，此前開發商出現了一連串的違約，房屋銷售也出現了下滑。

「對於住房市場較弱的地區，復甦還沒有發生。我們需要進一步的政策措施來限制潛在的風險。」Helbling說。



【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷