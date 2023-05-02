▲ 【大行看法】施羅德李文傑:今年是中國股市復甦之年 3個長遠主題值得留意

施羅德中國A股基金經理李文傑認為，今年是中國股市復甦之年，隨著中國放寬新冠疫情防控措施，經濟重啟帶動當地股市近日表現造好，即使近日的升浪結束，施羅德仍認為一些主題仍可望推動中國股市的長遠升勢。

李文傑稱，中國經濟重啟主題所帶來的影響尚未完全浮現，因內地重啟經濟的速度相當快，企業和消費者需要時間來適應如此重大的轉變，隨人們的社交活動變得更活躍，外出用餐的頻率亦將隨之增加，繼而帶動食品及飲料產品的需求，同時由於企業在廣告及營銷方面的支出理應隨消費增加而上升，廣告業將會是另一個受惠行業。至於較不明顯的受惠者或許是保險業。因為保險銷售代理可以回復與客戶進行銷售面談的模式，預期保單銷售數字將會上升。

中國的電動車供應和需求均處於全球領導地位

李文傑指，現時有3個長遠主題值得留意，分別是電動汽車供應鏈、技術自給自足及醫療基礎設施。他解釋，在電動汽車價值鏈當中，中國的供應和車輛需求均處於全球領導地位，2022年的全球電動汽車總銷量中，中國的銷售便佔了57%。

中美摩擦升溫的情況已反映到科技業之上。因為廣泛的新冠疫情防控措施和物流方面遭遇的挑戰，供應鏈進一步受阻，而這亦成為了另一促使企業進行本地化，並將生產遷移至更接近終端市場的理據。

本地化趨勢意味内地醫療設備供應商得益

在中國科技行業中，有個別企業可從不斷加快的本地化趨勢中受惠，當中包括一家國內領先的電腦輔助設計 （CAD） 軟件供應商，相信在工業數碼化的背景下，中國的電腦輔助設計市場規模正在穩步擴張。

對於中國政府而言，現時主要優先事項是擴大醫院收治能力和拓展其他醫療基礎設施，而本地化趨勢亦意味著可從中獲利的將會是内地醫療設備供應商，而非外國供應商。

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編輯：陳韻妍