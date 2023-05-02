香港青年創業家總商會第八屆董事局就職　啟動千名青年創業家內地行

▲ 香港青年創業家總商會4月26日舉行「香港青年創業家總商會第八屆董事局周年就職晚宴」暨「千名青年創業家內地行啟動禮」

香港青年創業家總商會於4月26日舉行「香港青年創業家總商會第八屆董事局周年就職晚宴」暨「千名青年創業家內地行啟動禮」，獲全國政協委員、香港青年協會總幹事何永昌、香港青年協會高級顧問王䓪鳴、全國政協委員、香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席、香港總商會前主席王冬勝、民政及青年事務局副局長梁宏正、中聯辦青年工作部副部長宋來等嘉賓親臨主禮，對香港青年創業家總商會的工作表示充分肯定。

▲ 商務及經濟發展局副局長陳百里、香港青年協會高級顧問王䓪鳴、全國政協委員、香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席、香港總商會前主席王冬勝與香港青年創業家總商會董事局合照。

香港青年創業家總商會於2015年成立的非牟利機構，現擁有超過300間本地初創及企業會員。總商會設有商務協作、大灣區計劃、會員事務以及政策倡議4個專責小組，旨在為青年創業家提供更全方位的指導和支持。本會為促進香港創業青年發展的交流融合，並鼓勵香港青年積極把握國家發展機遇。將與香港青年協會發起及與多個青年團體攜手推動「千名青年創業家內地行」的計劃，此活動得到中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室青年工作部以及香港特別行政區民政及青年事務局全力支持，以及大灣區共同家園青年公益基金資助，以及一眾合作夥伴嘅支持，活動將安排一千名已創業或有志創業的青年，未來分批到內地不同地區交流，可全方位了解並汲取內地創業的概念和經驗， 從而更好把握國家發展的機遇，從而提高他們的創業意識和能力，激發他們的創業熱情。

▲ 香港青年創業家總商會第八屆董事局主席謝海發表示「千名青年創業家內地行」為祖國培養愛國愛港的優秀創業家，共同展現國家現代化建設的偉大成就，期望未來更多香港青年到內地交流創業心得與經驗，獲得更好的創業成果和發展，以高質素的青年創業人才，為兩地的經濟發展注入新的動力和活力。

香港青年創業家總商會第八屆董事局主席謝海發表示：「『千名青年創業家內地行』為祖國培養愛國愛港的優秀創業家，共同展現國家現代化建設的偉大成就，期望未來更多香港青年到內地交流創業心得與經驗，獲得更好的創業成果和發展，以高質素的青年創業人才，為兩地的經濟發展注入新的動力和活力。」

▲ 全國政協委員、香港青年協會總幹事何永昌表示青協會繼續同香港青年創業家總商會合作無間，推動「千名青年創業家內地行」，並推出更多青年交流、創業考察團，協助青年融入國家發展大局。

全國政協委員、香港青年協會總幹事何永昌表示：「粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，香港青年協會會繼續同香港青年創業家總商會合作無間，推動『千名青年創業家內地行』，並推出更多青年交流、創業考察團，協助青年融入國家發展大局。」

▲ 梁宏正副局長及謝海發主席

民政及青年事務局副局長梁宏正表示：「總商會的<粵港澳大灣區青年創業計劃>是16個獲資助項目之一。我們樂見總商會的計劃推展順利，12隊脫穎而出的青年創業隊伍在總商會的專業支援下，能夠牢牢地抓緊大灣區的發展機遇，連接上大灣區內地城市的豐富創業資源。晚宴的主題是「融入灣區 創業安居」。大灣區的機遇是多元而且廣闊的，特區政府會繼續全方位為青年人搭台搭梯，讓他們可以抓緊大灣區的發展機遇，安居樂業、發展事業和成就夢想。期望青年人能更好地融入國家發展大局，貢獻國家。

▲ 商務及經濟發展局副局長陳百里、創會副主席陳志偉（左三）、副主席梁凱喬（左二）、副主席陳慶達（左一）、夏曉暉（右二）、秘書長（右一）。

今年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，國家賦予香港無限機遇，香港青年人要好好把握。2023年也是香港青年創業家總商會成立第八個年頭，面對粵港澳大灣區規劃等難得一遇的歷史性機遇，本會將持續加強力度，在港推動青年創業，助香港青年創業家爭取與政府的合作、支援。本會收集的數據顯示香港青年創業家需要更多機會，在創業和營商政策需要更多有利創業企業的政策及支援，包括人才、進修、租金、營運及合規等多方面的長遠發展。 推動 「千名青年創業家內地行」正好創造有利空間，讓我們與不同合作夥伴及一眾創業家們與內地政府文流、對接，覆蓋餐飲、科技、零售等行業。本會將以「十四五」規劃、二十大報告及習近平主席「七一」重要講話為指導思想，在青年工作方面積質極變革創新，堅定青年一代對「一國兩制」的制度自信，堅定了青年融入國家發展和建設香港的信心。「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。」

▲ 張曼莉副局長及榮譽顧問陳健平先生、榮譽顧問謝寶達先生、謝景霞女士、梁賀琪女士、義務法律顧問廖健昇先生、義務核數師廖偉賢先生。

「香港青年創業家總商會第八屆董事局周年就職晚宴」獲逾三百位政、商、青年團體領袖出席，其他主禮嘉賓包括商務及經濟發展局副局長陳百里、勞工及福利局副局長何啟明、創新科技及工業局副局長張曼莉、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室九龍工作部處長劉湛雄、港區全國人大代表鄺美雲、陳曉峰、冼漢廸、全國政協委員朱新勝、朱銘泉、楊莉珊、香港青年聯會主席楊政龍、香港菁英會主席凌俊傑、香港立法會議員及青年發展委員會副主席梁毓偉、香港立法會議員黃俊碩、陸翰民、楊永杰、大灣區共同家園青年公益基金行政總裁楊彬及九龍東區各界聯會會長李誌峰等。

▲ 港區全國人大代表鄺美雲與主席謝海發

關於香港青年創業家總商會

香港青年創業家總商會由香港青年協會支持及推動下於2015年成立的非牟利機構，會員為所有香港準創業及已創業青年，現擁有超過300間本地初創及企業會員。香港青年創業家總商會設有商務協作、大灣區計劃、會員事務以及政策倡議4個專責小組，旨在為青年創業家提供更全方位的指導和支持。

（特約）