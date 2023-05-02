【新股巡禮】疫下收益仍增長逾四成 普樂師靈活配合市場

正在進行招股的普樂師（新上市編號︰02486），是內地知名銷售及營銷服務供應商，主要替各快速消費品品牌商及經銷商提供實地銷售及營銷方案，雖然內地零售消費市場去年經歷了新冠疫情的打擊，但集團收益卻仍大增逾48%。集團董事兼主席孫廣軍表示，由於現有客戶對公司服務需求增加和從公司的營銷派駐服務轉向定制營銷解決方案服務，令集團定制營銷解決方案業務收益激增68.5%。普樂師上市後之目標， 包括提升在內地市場佔有率及尋找戰略投資、收購機會，同時集團亦有意建立國際業務。

普樂師成立於2004年，總部設於上海，專注為領先的快速消費品品牌商及經銷商提供實地銷售及營銷解決方案。公司有四大業務︰定制營銷解決方案、任務及營銷人員匹配服務、營銷人員派駐服務，和SaaS+訂閱服務。

公司的主要客戶包括快速消費品行業（例如日用品、食品及飲品）及電子消費品的品牌商，大部分屬於在中國以至國際具影響力的行業領先企業或其子公司，包括財富世界500強公司、中國企業500強公司。

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業務綜合 建數字化生態

據招股書披露，四大業務中以定制營銷解決方案為主要收入來源，截至2022年底收入為4.6億元（人民幣，下同），按年大增68.5%，佔比74.4%；任務及營銷人員匹配服務、營銷人員派駐服務，和SaaS+訂閱服務收入佔比分別為13.3%、7.8%及4.5%。

孫廣軍指出，4個業務綜合起來，利用數字化工具，解決綫下銷售和營銷的痛點，提升效率及透明度。對於品牌商及經銷商，集團幫助有效連接營銷人員、提供實時銷售及營銷數據；對於零售終端，幫助簡化並數字化下單流程。

「都是幫助客戶推廣，通過數字化工具及平台，進一步提高推廣及營銷效率，最終目的是幫助客戶賣出更多的貨，更低成本的把貨賣出去。」

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疫情封控 零售模式轉型

對於去年疫情下收益保持增長，孫廣軍解釋，在疫情及封控情況下，客戶在綫下場景面臨很多挑戰，有客戶從營銷人員派駐服務，轉化成訂制營銷解決方案，這個主要是一些頭部品牌商，為集團定制銷售解决方案業務板塊增加生意。至於部分其他客戶，則直接選擇任務及營銷人員匹配服務及SaaS+訂閱，當中SaaS+訂閱服務收入由2020年197.3萬元激增至去年2,771.2萬元。

中國零售銷售及營銷服務市場，規模及潛力龐大，據弗若斯特沙利文報告指，這個市場的收益預計將自2021年的2.17萬億元，增至2026年3.35萬億元。但同時競爭亦異常激烈且市場分散，2021年五大零售銷售及營銷服務供應商僅佔23.4%的市場份額。

高速增長 3大競爭優勢

普樂師在這個競爭激烈市場中，仍能維持收益增長，孫廣軍指出，集團擁有3個競爭優勢。

「首先，我們的經營模式，已經形成一個巨大的網絡效應，特別是在客戶及營銷人員之間。其次，我們已創建大型的實時數據庫，以幫助客戶評估銷售及營銷活動，並且讓我們從數據中獲得市場洞察力。第三，我們擁有大型及多樣化的營銷人員庫，註冊使用我們數字化工具的營銷人員數量達45萬人。廣泛的營銷人員網絡，有助我們提升服務效果。」

普樂師今次上市集資所得，將會用作以下用途︰提升公司的核心技術能力及基礎研發， 包括用於持續升級公司的FMES平台及數字化工具等；用於戰略投資、收購及合作；及用於提高公司的銷售和營銷及業務發展能力，以促進公司的業務增長及品牌知名度等。

公司目標 增加市場份額

對於普樂師未來3至5年的發展目標，孫廣軍揚言集團早已有清晰的計劃。「將繼續提升我們的FMES平台及數字化工具、加強我們的IT基礎設施，進一步擴大我們的客戶群並提高我們的品牌知名度及口碑推薦。同時會向更多頭部快消品品牌推廣我們的服務，並開拓其他行業的業務機會，如金融及旅遊業。」

「另外，我們會尋找一些戰略合作，又或是購併的機會，計劃收購內地大型傳統銷售及營銷公司，有助快速在全國範圍擴展業務。此外，我們也計劃拓展海外市場，利用我們服務頭部快消品牌的經驗，拓展至東南亞或日本市場，由於她們行業競爭格局相對分散，預期進入門檻不會太高。」

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記者：李兆明