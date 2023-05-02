【AI監管】憂私隱及安全風險　G7數碼部長：應對AI採取監管

▲ G7發表聯合聲明指，G7成員國應該對ChatGPT等新興人工智能（AI）工具，採取「基於風險」的監管。

七大工業國集團（G7）數碼與技術部長結束一連兩日，在日本群馬縣高崎市舉行數碼與技術部長會議。G7在會後發表聯合聲明指，G7成員國應該對ChatGPT等新興人工智能（AI）工具，採取「基於風險」的監管。

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G7數碼與技術部長於30日發表聯合聲明，表示隨歐盟急於引入AI法案，集團也同意應為AI技術設立監管規則。G7強調，雖然「實現可信AI的共同願景和目標的政策工具，可能因G7成員而異」，但監管規則可以為主要國家在私隱問題和安全風險下，對管理人工智能設定「里程碑」。相關規則亦應為AI技術發展「保持開放和有利的環境」，並以民主價值觀為基礎。

聲明又指，G7有意在未來召集成員，就生成式AI的各爭議和主題展開討論，如管理方式、如何保護知識產權、提高透明度、解決虛假資訊息等。

歐盟上周已達成初步協議

此外，歐盟上周就其即將出台的AI法案新草案，達成初步協議，其中包括針對生成式AI的版權保護措施。對於是次G7的表態，歐盟委員會執行副主席Margrethe Vestager指：「這次G7會議的結論表明，在這方面我們絕對不是孤軍奮戰。」

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責任編輯：殷凱怡

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