【免費巴士】新巴25號線周日免費乘搭　途經港島主要服務區域

城巴與新巴的專營權將於今年7月1日正式合併。適逢新巴今年營運25周年，該公司宣布將於周日（5月7日）舉行免費乘車日，在指定25號綫提供全綫免費巴士服務，以答謝顧客25年來的支持。

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當日所有顧客（包括享用2元乘車優惠的長者及合資格殘疾人士）乘坐新巴25號線任何班次，不限於「波浪紋」塗裝巴士，全綫一律毋須付費。

25號線乃中環及寶馬山循環線，途經中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣等港島主要服務區域。

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城巴新巴商務總監吳義君表示：「免費乘車日乃『光榮告別新巴系列』活動的重頭戲，以最直接的方式答謝市民的支持。我們深知香港市民對新巴品牌有無數回憶， 特意安排全系列共四輛經典塗裝『波浪紋』巴士當天行走25號線，讓免費乘車的顧客能近距離一睹其風采。盡管新巴品牌即將完結，未來將以城巴品牌一致服務全城。」

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