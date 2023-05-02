  • 26°C
香港時間 : 2023502日 (週二) 17:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【本港經濟】香港首季GDP增長2.7%　扭轉上一季經濟收縮情況

理財智慧 17:12 2023/05/02

分享：

分享：

政府統計處今日（2日）發布今年第一季的本地生產總值（GDP）預先估計數字，較上年同期實質上升2.7%，而2022年第四季則下跌4.1%。本地生產總值在2023年第一季錄得升幅，主要是由於內部需求明顯增加。

政府發言人表示，在訪港旅遊業和本地需求強勁復蘇帶動下，香港經濟在2023年第一季明顯改善。根據預先估計數字，實質本地生產總值在2023年第一季按年增長2.7%，終止先前連續四個季度的跌勢。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值大升5.3%。

同場加映：【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

按主要開支組成部分分析，整體貨物出口在外圍環境疲弱下按年進一步大跌。受惠於與內地和世界其他地方恢復正常往來，服務輸出明顯擴張。

本地方面，隨着香港和內地的防疫措施取消，經濟氣氛大幅改善，私人消費開支明顯增長。在經濟前景改善下，整體投資開支轉跌為升。

【消費優惠】華懋集團旗下七大商場推「五一黃金周」獎賞 集結逾100個商戶優惠【見下頁

 

    點擊圖片放大
    +8
    +7

展望未來，訪港旅遊業和本地需求將繼續是今年經濟增長的主要動力。隨着運力和接待能力繼續恢復，訪港旅客人數應會進一步增加。經濟情況和前景改善應能提振本地需求，盡管金融狀況偏緊仍是制約因素。勞工市場持續改善，以及新一輪消費券的發放，將為私人消費提供額外支持。另一方面，貨物出口將繼續面對龐大挑戰。先進經濟體的增長減慢將繼續令外部需求受壓，盡管內地經濟加快復蘇應可緩解部分壓力。

特首李家超今日出席行政會議前會見傳媒表示，隨着內地經濟持續較快增長，以及本港航空運力加速恢復，相信本港第二季的經濟將比第一季好，今年的經濟亦一定比去年好。

同場加映：【青姐話】港股乾晒塘  股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

電子消費券 經濟 政府統計處 香港 金融

上一篇文章

【大行點睇】 首季減值前經營溢利升逾14% 淨息差則收窄 中銀香港見一個月低位

下一篇文章

【賢行軼事@iM網欄】香港零售業的落後 從Foot Locker的再敗走反思
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【姜濤 X 無糖可口可樂】姜濤現身MOKO互動體驗區首唱無可取代 逾千姜糖迫爆商場唱生日歌
【姜濤 X 無糖可口可樂】姜濤現身MOKO互動體驗區首唱無可取代 逾千姜糖迫爆商場唱生日歌
【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？
【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？
【銀行危機】美國第一共和銀行宣布倒閉 協議由摩根大通承接存戶
【銀行危機】美國第一共和銀行宣布倒閉 協議由摩根大通承接存戶
Window 10迎來最終功能更新 微軟：強烈建議過渡至Window 11
Window 10迎來最終功能更新 微軟：強烈建議過渡至Window 11
【裝修設計】為34校網買入何文田麗豪閣　業主豪擲200萬裝修　860呎單位變型格風
【裝修設計】為34校網買入何文田麗豪閣　業主豪擲200萬裝修　860呎單位變型格風
通車在即 中銀集團保險「港車北上」保單首日告捷
通車在即 中銀集團保險「港車北上」保單首日告捷
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款