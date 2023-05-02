【本港經濟】香港首季GDP增長2.7%　扭轉上一季經濟收縮情況

政府統計處今日（2日）發布今年第一季的本地生產總值（GDP）預先估計數字，較上年同期實質上升2.7%，而2022年第四季則下跌4.1%。本地生產總值在2023年第一季錄得升幅，主要是由於內部需求明顯增加。

政府發言人表示，在訪港旅遊業和本地需求強勁復蘇帶動下，香港經濟在2023年第一季明顯改善。根據預先估計數字，實質本地生產總值在2023年第一季按年增長2.7%，終止先前連續四個季度的跌勢。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值大升5.3%。

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按主要開支組成部分分析，整體貨物出口在外圍環境疲弱下按年進一步大跌。受惠於與內地和世界其他地方恢復正常往來，服務輸出明顯擴張。

本地方面，隨着香港和內地的防疫措施取消，經濟氣氛大幅改善，私人消費開支明顯增長。在經濟前景改善下，整體投資開支轉跌為升。

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展望未來，訪港旅遊業和本地需求將繼續是今年經濟增長的主要動力。隨着運力和接待能力繼續恢復，訪港旅客人數應會進一步增加。經濟情況和前景改善應能提振本地需求，盡管金融狀況偏緊仍是制約因素。勞工市場持續改善，以及新一輪消費券的發放，將為私人消費提供額外支持。另一方面，貨物出口將繼續面對龐大挑戰。先進經濟體的增長減慢將繼續令外部需求受壓，盡管內地經濟加快復蘇應可緩解部分壓力。

特首李家超今日出席行政會議前會見傳媒表示，隨着內地經濟持續較快增長，以及本港航空運力加速恢復，相信本港第二季的經濟將比第一季好，今年的經濟亦一定比去年好。

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