TGC ❤ HELLO KITTY煤氣爐具系列 限時勁減$600　實現最萌家居

TGC ❤ HELLO KITTY煤氣爐具系列自推出以來廣受歡迎,即日至2023年7月15日期間購買HELLO KITTY三大夢幻爐具包括煤氣恆溫熱水爐、嵌入式平面爐,以及煤氣乾衣機,即享限時優惠勁減$600,將HELLO KITTY 帶回家中,為您打造可愛萌爆的家居。



TGC ❤ HELLO KITTY煤氣恆溫熱水爐設計可愛 四季皆可舒適沐浴

TGC ❤ HELLO KITTY煤氣恆溫熱水爐以純白為主調,外型纖巧,爐面上頂著鮮紅蝴蝶結的HELLO KITTY正躲藏於一堆蝴蝶結中玩「躲貓貓」,治癒指數爆燈,更配備自動恆溫功能,保持水溫穩定,有此可愛小女孩陪伴沐浴,讓您身心瞬間疲勞盡消!



【TGC ❤ HELLO KITTY煤氣恆溫熱水爐】

折實價 $7,610 (售價HK$8,210)

TGC ❤ HELLO KITTY煤氣乾衣機強效殺菌對抗致敏原 特大容量適合大小家庭

TGC ❤ HELLO KITTY煤氣乾衣機的機門窗口同樣印有HELLO KITTY埋首於大量蝴蝶結圖案之中,仿如乾衣時HELLO KITTY躲藏在衣物之間,穿起衣物時份外感覺可愛,兼且柔軟舒適!更設有特大衣鼓,只需75分鐘便可快速乾透衣物達6.5公斤,同時具備智能感應,可偵測衣物濕度並自動調校乾衣時間,使衣物保持自然柔順,更有效消滅誘發哮喘、濕疹及鼻敏感等致敏原及細菌,全面守護家人健康。

【TGC ❤ HELLO KITTY煤氣乾衣機】

折實價 $4,030 (售價HK$4,630)

人氣之選TGC ❤ HELLO KITTY嵌入式平面爐 「最萌女孩」伴您下廚

長期熱賣的TGC ❤ HELLO KITTY嵌入式平面爐,爐面強化玻璃面印有可愛HELLO KITTY頭像及其標誌性蝴蝶結圖案,配備櫻花粉紅或時尚灰黑兩款顏色選擇。有最萌HELLO KITTY與您下廚,美食一定大大加分!

【TGC ❤ HELLO KITTY嵌入式平面爐】 (櫻花粉紅 及 時尚灰黑)

折實價 $5,630 (售價HK$6,230)

*優惠受條款及細則約束

請即前往煤氣客戶中心參觀選購。購買任何煤氣爐具產品均享有免費永久保養(首三年包零件),是顧客信心的保證 。如欲查詢,請致電 2232 1000或瀏覽 http://www.towngasappliance.com。另外,歡迎登上Towngas Appliance Facebook專頁,http://www.facebook.com/TowngasAppliance。



(特約)