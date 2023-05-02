  • 26°C
香港時間 : 2023502日 (週二) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

TGC ❤ HELLO KITTY煤氣爐具系列 限時勁減$600　實現最萌家居

都會情報 16:00 2023/05/02

分享：

分享：

TGC ❤ HELLO KITTY煤氣爐具系列自推出以來廣受歡迎，即日至2023年7月15日期間購買HELLO KITTY三大夢幻爐具包括煤氣恆溫熱水爐、嵌入式平面爐，以及煤氣乾衣機，即享限時優惠勁減$600，將HELLO KITTY 帶回家中，為您打造可愛萌爆的家居。

TGC ❤ HELLO KITTY煤氣恆溫熱水爐設計可愛   四季皆可舒適沐浴
TGC ❤ HELLO KITTY煤氣恆溫熱水爐以純白為主調，外型纖巧，爐面上頂著鮮紅蝴蝶結的HELLO KITTY正躲藏於一堆蝴蝶結中玩「躲貓貓」，治癒指數爆燈，更配備自動恆溫功能，保持水溫穩定，有此可愛小女孩陪伴沐浴，讓您身心瞬間疲勞盡消！

【TGC ❤ HELLO KITTY煤氣恆溫熱水爐】

折實價 $7,610 (售價HK$8,210) 

TGC ❤ HELLO KITTY煤氣乾衣機強效殺菌對抗致敏原 特大容量適合大小家庭 
TGC ❤ HELLO KITTY煤氣乾衣機的機門窗口同樣印有HELLO KITTY埋首於大量蝴蝶結圖案之中，仿如乾衣時HELLO KITTY躲藏在衣物之間，穿起衣物時份外感覺可愛，兼且柔軟舒適！更設有特大衣鼓，只需75分鐘便可快速乾透衣物達6.5公斤，同時具備智能感應，可偵測衣物濕度並自動調校乾衣時間，使衣物保持自然柔順，更有效消滅誘發哮喘、濕疹及鼻敏感等致敏原及細菌，全面守護家人健康。

【TGC ❤ HELLO KITTY煤氣乾衣機】

折實價 $4,030 (售價HK$4,630) 

人氣之選TGC ❤ HELLO KITTY嵌入式平面爐   「最萌女孩」伴您下廚
長期熱賣的TGC ❤ HELLO KITTY嵌入式平面爐，爐面強化玻璃面印有可愛HELLO KITTY頭像及其標誌性蝴蝶結圖案，配備櫻花粉紅或時尚灰黑兩款顏色選擇。有最萌HELLO KITTY與您下廚，美食一定大大加分！

【TGC ❤ HELLO KITTY嵌入式平面爐】 (櫻花粉紅 及 時尚灰黑)

折實價 $5,630 (售價HK$6,230) 

*優惠受條款及細則約束

請即前往煤氣客戶中心參觀選購。購買任何煤氣爐具產品均享有免費永久保養(首三年包零件)，是顧客信心的保證 。如欲查詢，請致電 2232 1000或瀏覽 http://www.towngasappliance.com。另外，歡迎登上Towngas Appliance Facebook專頁，http://www.facebook.com/TowngasAppliance


（特約）

開啟hket App，閱讀全文

上一篇文章

香港青年創業家總商會第八屆董事局就職　啟動千名青年創業家內地行

下一篇文章

香港中小型企業聯合會與澳門工商聯會簽粵港澳大灣區合作協議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款