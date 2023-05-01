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Tesla終轉軚 日加中美四國價格齊升 加價最高達290美元

環球政經 20:30 2023/05/01

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Tesla公司（TSLA）周一（1日）在加拿大、中國、日本和美國提高了商品價格，幅度最高達290美元，此前自今年年初以來，不少旗下的車輛已經降價。

此次漲價是Tesla在多個市場同時對其兩款最暢銷車型進行的首次漲價，盡管在一輪折扣之後，其整個產品系列的價格比1月份低得多。

上個月，首席執行官馬斯克Elon Musk表示，公司將優先考慮銷售增長，而不是利潤率，並期待在以後為更大的車隊推廣自動駕駛軟件時獲得利潤。

自1月以來，Tesla已轉向實時定價模式，這種模式更接近於航空公司或共享汽車，而不是傳統汽車行業模式的固定價格。



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馬斯克表示，該公司願意為銷售量犧牲利潤率，但也希望在可能的情況下將價格調高，以使交貨量與產量相匹配。

截至周一（1日），Tesla網站顯示，其在美國的基本車型Model Y和Model 3的起價提高了250美元。這些網站顯示，中國以及加拿大和日本的價格變化幅度大致相同。這是自1月份以來，Tesla首次在美國提高Model 3的價格。

入門級、後輪驅動的Model 3在美國的價格仍比年初時便宜約14%。在Tesla最大的市場，長程版的Model Y仍然便宜約24%。

在加拿大，Tesla將其Model 3和Model Y的性能版價格提高了約222美元。在日本，入門級Model 3的價格上漲了約269美元。在中國，Tesla將變種車型的價格提高了約89美元。

Tesla去年開始在中國降價，在全球最大的市場上掀起了一場價格戰，它和其他老牌汽車製造商面臨著來自以比亞迪股份有限公司(002594)為首的一系列國內電動汽車品牌日益激烈的競爭。

 

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記者：張瑋婷

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