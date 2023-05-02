【大行報告】管理層就需求及利潤率提出強勁指引 摩通料中石化第二季現金流大幅改善

摩根大通表示，中石化（00386）管理層對今年國內石油產品需求和利潤率的前景給出強勁指引。鑑於內需加速復甦，料第二季度經營現金流大幅改善，又相信第二季煉油、營銷業務將進一步改善。該行又將集團2023至24年的每股盈測上調12%至20%，並將目標價由5.3元上調至6元，評級「增持」。中石化周二（2日）5.17元，升幅0.8%

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中石化撇除庫存損益的第一季度核心營運溢利為340億元人民幣（下同），按年增長逾150%。該行預計，集團將2023財年的派息率持續提高至80%，意味著每股派息為0.55元，其中的中期每股派息料0.17元，相當於H股價格的3.7%。



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中石化早前公布第一季度公司實現營業收入為7,913.31億元，按年增長2.6%；淨利潤為207.4億元，按年跌11.9%；基本每股收益為0.173元。

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責任編輯：鄭昊彤