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【大行報告】瑞信：純利受惠政府補貼符預期 上調上海醫藥目標價至19.5元

股樓投資 18:00 2023/05/02

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上海醫藥（02607）早前公布首季績，收入按年升16.4%、純利按年升21.3%，瑞信表示大致上符合預期，指其純利進一步受惠於較高的政府補貼，以及金融資產公允價值收益，並將其目標價由18.5元上調至19.5元，維持其評級為「跑贏大市」。上海醫藥周二（2日）收報16.32元，升幅2.5%。
 

 

【同場加映】青姐話：港股乾晒塘  股民好徬徨

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【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

該行預料，公司製藥業務或受創新藥和中藥新產品推動，且或在未來3至5年間，每年有1至2款的新藥獲批。該行將公司今年、明年及2025年每股盈測分別上調9.9%、17%及20.4%。

 

【延伸閱讀】大行點睇：中興通訊首季多賺逾19% 大摩唱好股價未來60天跑贏同業，請按【見下頁

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上海醫藥上周公布截至今年3月底止首季業績，據中國企業會計準則，營業額662.26億元人民幣（下同），按年升16.4%。純利15.18億元，按年升21.3%；每股盈利0.41元。


【同場加映】溫股知新：負面因素現 好友可以點？

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責任編輯：鄭昊彤

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港股 補貼 營業額 目標價 純利 上海醫藥（02607） 大行報告

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