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天貓國際來港招商尋合作機構 望擴展內地來港跨境消費醫療市場

股樓投資 16:40 2023/05/02

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阿里巴巴（09988）集團旗下的天貓國際近日來港招商，天貓國際國際醫藥總負責人慈空表示，內地跨境的消費醫療在疫情前已有較大的需求，而今次招商希望可以接觸到本地知名或連鎖機構，在以後尋求合作，以擴展平台到香港的服務。

 

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
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天貓國際表示，內地的消費者能先通過天貓國際去購買合作機構的服務，然後到香港的門店去使用消費醫療服務。慈空指出，內地有著消費醫療升級的需求，因此對跨境消費醫療的需求巨大，市場規模更以百億人民幣計。而他們主要的消費地區集中於香港、日本和韓國，礙於過去三年的疫情令市場被阻隔及出現變化，他希望在今次招商與機構交流，並同時審視如何重啟市場。

天貓國際國際消費醫療負責人御瑛亦指出，香港有內地沒有的一些耗材、產品及儀器，還有非常具有匠心精神和服務精神的一些醫生。而這次招商主要針對有志於向內地消費者服務的機構，種類上會以醫美為主，以體檢及疫苗為輔。

 

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至於迎來內地五一假期會否利好市場，天貓國際國際醫藥保健負責人萬寧認為，現時香港迎來的第一波消費主要為旅遊及購物，而消費醫療類的需求則比較會錯開長假期的時間，因體驗相對上會較好，而且醫美等服務通常並非只是一次性的消費，長遠需求較多。

 

【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

 

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記者：鄭昊彤

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