【比亞迪 1211】 比亞迪繼續大幅領先 4月新能源車銷量增近1倍

多間車企公布4月份汽車銷量，行業分化情況明顯，其中比亞迪（01211）繼續領先同業，4月新能源車銷量按年大增98.3%，達21.02萬輛；首4個月計，新能源車銷量76.23萬輛，按年增長94.3%。股價今早（2日）高開1.3%後，很快便隨大市掉頭向下，曾跌逾2%至230元，最新報233.4元，跌1.1%，成交額11億元。

大行予比亞迪投資評級及目標價﹕

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上月純電動和插電式混合動力銷量分別為10.43萬輛和10.51萬輛，按年升83.9%及104.9%。商用車方面，累計銷量和產量均按年大升逾130%，累計銷量4,987輛、產量5,065輛。4月海外銷售新能源乘用車合計1.48輛。

電池業務方面，4月新能源車動力電池及儲能電池裝機總量約為9.954GWh，首4月累計裝機總量約為36.945GWh。

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記者：郭秀慧