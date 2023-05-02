  • 26°C
香港時間 : 2023502日 (週二) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【比亞迪 1211】 比亞迪繼續大幅領先 4月新能源車銷量增近1倍

股樓投資 16:01 2023/05/02

分享：

分享：

多間車企公布4月份汽車銷量，行業分化情況明顯，其中比亞迪（01211）繼續領先同業，4月新能源車銷量按年大增98.3%，達21.02萬輛；首4個月計，新能源車銷量76.23萬輛，按年增長94.3%。股價今早（2日）高開1.3%後，很快便隨大市掉頭向下，曾跌逾2%至230元，最新報233.4元，跌1.1%，成交額11億元。

大行予比亞迪投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +10
    +9

上月純電動和插電式混合動力銷量分別為10.43萬輛和10.51萬輛，按年升83.9%及104.9%。商用車方面，累計銷量和產量均按年大升逾130%，累計銷量4,987輛、產量5,065輛。4月海外銷售新能源乘用車合計1.48輛。

電池業務方面，4月新能源車動力電池及儲能電池裝機總量約為9.954GWh，首4月累計裝機總量約為36.945GWh。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

 

開啟hket App，閱讀全文
比亞迪股份（01211） 港股 比亞迪 汽車 新能源

上一篇文章

【大笨象業績】滙控首季稅前盈利升2倍 派季息0.1美元

下一篇文章

【新股巡禮】疫下收益仍增長逾四成 普樂師靈活配合市場

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Window 10迎來最終功能更新 微軟：強烈建議過渡至Window 11
Window 10迎來最終功能更新 微軟：強烈建議過渡至Window 11
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【裝修設計】為34校網買入何文田麗豪閣　業主豪擲200萬裝修　860呎單位變型格風
【裝修設計】為34校網買入何文田麗豪閣　業主豪擲200萬裝修　860呎單位變型格風
【銀行危機】美國第一共和銀行宣布倒閉 協議由摩根大通承接存戶
【銀行危機】美國第一共和銀行宣布倒閉 協議由摩根大通承接存戶
【姜濤 X 無糖可口可樂】姜濤現身MOKO互動體驗區首唱無可取代 逾千姜糖迫爆商場唱生日歌
【姜濤 X 無糖可口可樂】姜濤現身MOKO互動體驗區首唱無可取代 逾千姜糖迫爆商場唱生日歌
【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？
【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款